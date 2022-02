Deggendorfs Landrat Bernreiter wird neuer Verkehrsminister

Unter größter Geheimhaltung mit Handy-Verbot hat heute die entscheidende Sitzung der CSU-Landtagsfraktion zum Umbau des Bayerischen Kabinetts begonnen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verkündete dort, mit welchen Ministern und Staatssekretären er in die Landtagswahl im Herbst 2023 ziehen will. Über die Neubesetzung in diversen Ministerien war in den vergangenen Tagen und Wochen bereits viel spekuliert worden.

Christian Bernreiter ersetzt Kerstin Schreyer

Jetzt ist klar: Der bisherige Landkreistagspräsident und Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter (CSU) rückt ins Kabinett ein und wird neuer Bau- und Verkehrsminister. Er beerbt Kerstin Schreyer, die das Ministerium seit Februar 2020 inne hatte.

Bernreiter kam am Mittwoch zur CSU-Fraktionssitzung im Landtag. Er war in den vergangenen Tagen immer wieder als möglicher bayerischer Verkehrsminister genannt worden.

Sibler verliert Ministerposten

Ein weiterer Niederbayer ist seinen Posten im Söder-Kabinett los: Bernhard Sibler aus Plattling im Kreis Deggendorf ist fortan nicht mehr Wissenschafts- und Kunstminister. Für ihn rückt Generalsekretär Markus Blume nach.