Christbaumzüchter wider Willen

In der Gärtnerei von Hannes Grönninger in Neusäß wachsen 2.500 Nordmanntannen. Das Geschäft mit den Christbäumen läuft gut – aber trotzdem hat der 67-Jährige ein Problem: Er wollte eigentlich nie Gärtner sein. Dazu zwingen ihn aber merkwürdige Umstände und sogar bayerische Gerichte.

Wohnen und Gärtnern sind verknüpft

Vor zwölf Jahren hat Grönninger, gelernter Medizintechniker, die Gärtnerei in Neusäß gekauft. Nicht wegen des Betriebs, sondern weil er in dem Haus auf dem Grundstück leben wollte. Nach dem Kauf erfuhr er von der Gemeinde Neusäß ein nicht unerhebliches Detail:

„Wohnen in dem Haus ist direkt verknüpft mit dem Betrieb der Gärtnerei. Das heißt, wenn ich das Christbaumzüchten aufhören würde, dann müsste ich aus dem Haus ausziehen.“ Hannes Grönninger

Das war für Grönninger keine Option. Er führte mehrere Prozesse bis hin zum Verwaltungsgericht. Recht bekam er aber nicht. Um sein Zuhause nicht zu verlieren, absolvierte er im Alter von 58 Jahren eine Gärtnerlehre und begann mit dem Christbaumzüchten. Mittlerweile hat sich Grönninger an sein Dasein als Gärtner gewöhnt: „Es ist jetzt eben so, dass ich die Gärtnerei betreiben muss bis an mein Lebensende. Damit bin ich verurteilt, lebenslänglich Christbäume anzubauen.“