Christbaumschmuck für Berlin: Schüler basteln in Selb

Dritt- und Viertklässler der Selber Luitpold-Grundschule haben in den Räumen des Porzellanikons in Selb Sterne, Tannenbäume und Stiefel aus Porzellanplatten ausgestochen. Die Rosenthal GmbH hat für diese Aktion 600 Porzellanplatten zur Verfügung gestellt. Nach dem Ausstechen werden die Anhänger bei Rosenthal in Selb gebrannt. Anschließend schmücken sie eine Tanne aus dem Fichtelgebirge in der Bayerischen Landesvertretung in Berlin.

Weihnachtsschmuck: Verkaufserlös soll Kinder in Kenia unterstützen

Diese gemeinsame Weihnachtsaktion im Fichtelgebirge, die stets von den Bayerischen Staatsforsten, den Selber Grundschulen, vom Porzellanikon in Selb und der Rosenthal GmbH organisiert wird, findet in diesem Jahr zum zwölften Mal statt. Nach Weihnachten wird der Baumschmuck zugunsten des Vereins "Leben und Lernen in Kenia e.V." verkauft. Mit dem Erlös wird ein Schulkind in Nakuru in Kenia unterstützt.

"Bisher konnten schon zehn Kindern durch diese Aktion in Afrika zur Schule gehen und wir ihnen somit eine Schulausbildung schenken." Udo Benker-Wienands, Initiator und Erfinder der Baumschmuckaktion

Museum und Porzellan in Selb – besonderer Tag für die Kinder

Seit 2011 sucht der Organisator, Udo Benker-Wienands2, nach besonderen Orten für den Weihnachtsbaum und seinen Porzellanschmuck. Solch ein außergewöhnlicher Weihnachtsbaum stand schon im Bundestag in Berlin, im Landtag in München, im Innenhof von Schloss Bellevue in Berlin und im Europaparlament in Straßburg. Das Ausstechen der Anhänger sei für viele Kinder ein besonderer Tag, weil sie coronabedingt zum Teil noch nie in einem Museum waren und noch nie mit Porzellan in Berührung kamen, so Nadine Zentgraf, Museumpädagogin im Porzellanikon. Nach der kreativen Arbeit konnten die Kinder das Museum besuchen und Fragen zur Porzellanherstellung loswerden.

Schüler schmücken Baum in Berlin

Ende November wollen die Schülerinnen und Schüler dann nach Berlin fahren und den frischgeschlagenen Tannenbaum aus dem Fichtelgebirge mit ihren eigenen Anhängern schmücken. Die Anhänger sind pro Stück für fünf Euro zu haben, unter anderem auch in Selb im Rosenthal Outlet. Neu in diesem Jahr: Auch im Wunsiedler Landratsamt soll ein Baum mit dem Porzellanschmuck der Selber Schüler für Weihnachtsstimmung sorgen. Er wird voraussichtlich Anfang Dezember geschmückt.