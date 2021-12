Christbaumdorf spendet 800 Bäume für Flutopfer im Ahrtal

Christbaum für Christbaum schichten die fleißigen Helfer auf einen der vielen Lkw-Anhänger, die sich am Samstag vom Sinngrund im Spessart aus auf den Weg ins Hochwassergebiet an der Ahr machen. Früh um halb fünf geht’s los im Konvoi – mehrere Lkw, beladen mit über 800 Christbäumen, Heuballen, Lebkuchen und anderen Sachspenden. Damit will das Christbaumdorf im Landkreis Main-Spessart den Flutopfern eine Freude machen und für ein wenig Weihnachtsstimmung sorgen. Insgesamt hat der Verein Christbaumdorf Mittelsinn Spenden im Wert von über 50.000 Euro gesammelt.

Zum Artikel: Ahrtal nach der Flut - Irgendwie durch den Winter kommen

Hilferuf aus dem Flutgebiet

Ziel ist das Gut Lindenhof im rheinland-pfälzischen Sinzig-Löhndorf. Dort kommen die Christbäume und andere Spenden zu denjenigen, die beim Hochwasser im Sommer alles verloren haben. "Die Situation ist immer noch verheerend. Obwohl wir hier schon viel Hilfe bekommen haben, gibt es auch noch Orte, die wirklich noch sehr schlimm betroffen sind und das Leid immer noch sehr groß ist," sagt Manfred Schäfer vom Gut Lindenhof.

Das Gut Lindenhof, auf dem Schäfer eine Islandpferdezucht betreibt, liegt rund zehn Kilometer vom Flutgebiet bei Bad Neuenahr-Ahrweiler entfernt. Er war es auch, der beim Verein Christbaumdorf Mittelsinn e.V. anrief und um eine kleine Baumspende bat. Der Vorsitzende Uwe Klug war sofort bereit zu helfen: "Drei oder vier Tage nachdem diese Flut stattgefunden hat, hatte ich mit meiner Frau Urlaub gebucht im Ahrtal, habe das gesehen, als da noch Kabeltrommel in den Bäumen oben waren, als da irgendwelche Wohnwägen in kleinen Flussbetten rumgeschwommen sind. Wir haben uns mit sehr vielen Familien dort unterhalten, die ihr Hab und Gut verloren haben. Also das ist schon sehr, sehr dramatisch. Bei sowas bin ich der Meinung, muss man helfen."

Zum Artikel: Merkel besucht Flutgebiet: "Es wird Jahre dauern"

Den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern

Mittlerweile bekommt der Verein Unterstützung aus der ganzen Umgebung, von anderen Vereinen und von Firmen und selbstverständlich von den 30 Christbaumbauern im Dorf. Die Bäume, die normalerweise als Dekoration für die Corona-bedingt abgesagten Adventsmärkte in Mittelsinn bestimmt waren, sollen den gebeutelten Menschen im Ahrtal zumindest zur Weihnachtszeit ein Lächeln ins Gesicht zaubern, so der Vorsitzende Uwe Klug: "Wir sehen das halt so, dass wir jetzt anstatt das Dorf zu schmücken mit den Weihnachtsbäumen, dass die Bäume, die wir im Dorf jetzt an die Straßenlaternen gestellt hätten, dass wir die jetzt aufladen und ins Ahrtal fahren. Und da irgendwie versuchen, was Gutes zu tun dadurch."

Vom Brennholz bis zum Lebkuchen – ein ganzes Dorf hilft mit

Die Christbäume sollen Weihnachten ins Ahrtal bringen, doch dringend benötigt wird viel mehr. Und so haben die Menschen in Mittelsinn alle fleißig gesammelt. Kaum hatte sich die Aktion im Sinngrund herumgesprochen, kamen von allen Seiten Hilfsangebote. Ein Bauunternehmer, eine Spedition und weitere Firmen werden Lastwagen zur Verfügung stellen, Lkw-Fahrer meldeten sich zum freiwilligen Einsatz. Eine Großbäckerei mit Sitz im hessischen Mühlheim am Main (Landkreis Offenbach, Hessen) beteiligt sich ebenfalls. Der Seniorchef, Georg Heberer, hat einen Wohnsitz in Mittelsinn und eine tiefe Verbindung zum Ort. Für die Adventsmärkte im Dorf hat er eigens einen Christbaum-Lebkuchen entwickelt. 250 Stück davon gehen jetzt an die Flutopfer, zusammen mit 250 Sandtalern.