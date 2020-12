Christbaumdiebe stehlen 100 Bäume

Ein Christbaumdiebstahl in großem Stil ist in Windorf im Kreis Passau vorgefallen: Von einem Grundstück wurden 100 Christbäume geklaut. Der 47-jährige Eigentümer hat das Fehlen der Bäume am Montag bemerkt und die Polizei gerufen. Die Diebe entkamen wohl unerkannt.

Großes Zeitfenster für den Diebstahl

Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Die Christbaumdiebe hinterließen auf dem Areal Holzabfälle und Schutt. Weitere Spuren gibt es bislang nicht, heißt es. Auch der Tatzeitraum ist ziemlich ungenau und weit gefasst: Laut Aussagen des Grundstückseigentümers sind die Bäume irgendwann zwischen dem 15. November und dem 14. Dezember mitgenommen worden. Wer Beobachtungen gemacht hat, soll sich bei der Polizei Vilshofen melden.