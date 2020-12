Christbaumdieb bastelt Weihnachtsschmuck für sein Opfer

Ein reuiger Christbaumdieb aus Bad Kötzting hat sich bei seinem Opfer mit selbstgebasteltem Weihnachtsschmuck und Süßigkeiten entschuldigt. Der 69-Jährige war in den vergangenen zwei Wochen mehrfach zu einer Christbaumplantage in Bad Kötzing gefahren, hatte dort insgesamt fünf Bäume gefällt und sie ohne zu bezahlen in seinem Pkw abtransportiert. Bei seinem letzten "Besuch" auf der Plantage konnte die Besitzerin das Autokennzeichen des Christbaumdiebs notieren.

Täter geständig

Nachdem die Polizei den Mann ermittelt hatte, gestand dieser seine Taten. Zwei der Bäume hatte er an eine Bekannte verschenkt, die anderen bei sich zu Hause für Weihnachten eingelagert.

Der Dieb habe sich zerknirscht und reumütig gezeigt, berichtet die Polizei in Bad Kötzting. Mittlerweile habe er die fünf Bäume zurückgebracht und der Besitzerin zugesagt, den entstandenen Schaden zu bezahlen.

Anzeige wegen Diebstahls

Darüber hinaus habe der Mann der Plantagenbetreiberin zur Wiedergutmachung selbstgebastelte Weihnachtsengel und Süßigkeiten geschenkt. Einer Strafanzeige wegen Diebstahls werde sich der Mann aber trotzdem nicht entziehen können, betonte die Polizei in ihrer Mitteilung.