Christbaumbrand: Münchner stirbt elf Wochen nach Weihnachten

Brennende Adventsgestecke oder Christbäume beschäftigen Feuerwehr und Polizei normalerweise um Weihnachten herum. Im Münchner Stadtteil Lerchenau hat offenbar noch Wochen später ein Christbaum mit Wachskerzen gebrannt. Bei einem Christbaumbrand kam nun ein Mann zu Tode.

Angehörige hatten Mann tagelang nicht erreicht

Die Wohnung des Mannes wurde am Donnerstag geöffnet, weil Angehörige den 69-Jährigen seit mehreren Tagen nicht mehr erreicht hatten. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr fanden den Mann leblos in seiner Wohnung. Teile der Einrichtung waren verrußt.

Gerichtsmedizin klärt Todesursache

Laut Polizei dürften die Wachskerzen am noch immer aufgestellten Christbaum einen Brand verursacht haben, der von selbst wieder erlosch und deshalb in dem Mehrparteienhaus unbemerkt blieb. Ob der Mann an den Rauchgasen starb, muss noch untersucht werden.