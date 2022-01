Christbaumbrände verursachen Schäden in Schwaben

Die Feuerwehr musste in Schwaben zwei Christbaumbrände bekämpfen. Am Donnerstagabend brach ein Zimmerbrand im Dachgeschoß eines Mehrparteienhauses in der Nähe des Dillinger Krankenhauses aus. Brandursache war nach Angaben der Polizei ein "Klassiker": Das Feuer war von den Christbaumkerzen auf den wohl schon etwas dürren Weihnachtsbaum übergegangen. Die Bewohner hatten die Kerzen offenbar nicht im Blick. Zwei Menschen erlitten leichte Rauchvergiftungen, es entstand ein Sachschaden von mehr als 100.000 Euro. Das Haus ist unbewohnbar.

81-Jährige löscht brennenden Christbaum selbst

Relativ glimpflich verlief am frühen Donnerstagabend dagegen der Brand eines Christbaums in Senden. Laut Polizei konnte die 81-jährige Bewohnerin das Feuer selbst mit einem bereitstehenden Wassereimer löschen.

Feuer ging von Wachskerzen aus

Offenbar hatten auch dort die Wachskerzen den Christbaum in Brand gesetzt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, der Sachschaden an der Inneneinrichtung bewegt sich laut Polizei im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die 81-Jährige konnte wieder in ihre Wohnung zurückkehren, nachdem die Feuerwehr die Reste des Tannenbaums entfernt und gelüftet hatte.