Christbaum-Verkaufssaison startet in Bayern

Christbäume in Bayern werden auch in diesem Jahr nicht teurer. Bereits im achten Jahr hielte sich der Preis von 18 bis 24 Euro pro Meter Nordmann-Tanne, teilte Thomas Emslander, Vorsitzender des Vereins Bayerischer Christbaumanbauer, mit. Jedes Jahr werden in Bayern etwa vier Millionen Christbäume verkauft. Die Nordmann-Tanne sei mit einem Anteil von 80 Prozent die häufigste Wahl der Bayern, erläuterte Emslander. Ebenfalls beliebt sind Blaufichten. Dabei steige die Nachfrage nach regional angebauten und chemisch nicht behandelten Christbäumen stetig.

Kaniber fällt ersten Baum

Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) eröffnet am Vormittag gemeinsam mit Emslander und der bayerischen Christbaumkönigin Andrea Meier offiziell die Christbaum-Verkaufssaison in Bayern. In Markt Indersdorf im Landkreis Dachau wird die Ministerin symbolisch den ersten Baum fällen.

Probleme wegen des Klimawandels gibt es Emslander zufolge für die Branche kaum. Sowohl die Nordmann-Tanne als auch die ebenfalls beliebte Blau-Fichte stammten ursprünglich aus wärmeren Gebieten. Allerdings könnten starke Trockenheit zur Pflanzzeit im April und Spätfrost im Mai, wenn die jungen Bäume austreiben, zu Einbußen führen.

Ökologie bei der Verpackung und beim Schmuck

Viele Hersteller achten übrigens inzwischen auch bei der Verpackung auf Ökologie: Neu sind bei ersten Händlern Transportnetze aus nachwachsenden Rohstoffen, die ebenfalls kompostiert werden können.

Auch bei der Dekoration spielt die Ökologie eine zunehmende Rolle. "Naturmaterialien aus Bast, Stroh, Schleifen, Holz oder stilvoller Glas-Schmuck spiegeln die Vorfreude aufs Fest - nachhaltig und in eher sanften Tönen", teilte der Fachverband Deutscher Floristen mit.

"Auf allzu viel Bling-Bling, Plastik und Kitsch verzichten viele Verbraucher mit Blick auf die Fridays for Future-Bewegung." Nicola Fink, Fachverband Deutscher Floristen