Ersatzbaum gefunden

Panne beim Abtransport des Münchner Christbaums aus Mauth (Lkr. Freyung-Grafenau): Die etwa 26 Meter hohe Fichte ist am Vormittag abgebrochen. Der fünfeinhalb Tonnen schwere Baum wurde zunächst in aufrechter Position an einem Seil befestigt. Danach fuhr der Lastwagen langsam los, um die Fichte für den Abtransport leicht zu kippen. Dabei brach eine fünf bis sechs Meter lange Spitze des Baumes ab. Offenbar war die Spannung auf den Baum zu groß. Vermutlich hatte sich der hängende Baum wegen des starken Windes gedreht und sich die Befestigungskette so um die Fichte gedrecht.