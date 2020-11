Christbaum-Dorf Mittelsinn startet trotz Corona durch

Von Mittelsinn kommen jährlich rund 150.000 Christbäume auf den Markt. Nirgendwo sonst in Süddeutschland werden mehr Christbäume angebaut. Dank der vorteilhaften Witterungsverhältnisse mit ausreichend Regen kann das unterfränkische Christbaum-Dorf auch dieses Jahr wieder voll durchstarten: Die Produzenten haben genügend Vorräte ansammeln können und die Qualität, so heißt es aus Mittelsinn, sei in diesem Jahr optimal.

Trotz Corona-Maßnahmen: Christbaum-Preis bleibt konstant

Nach wie vor am beliebtesten ist die Nordmann-Tanne mit einem Marktanteil von 80 Prozent. Ihr Preis ist unverändert geblieben im Vergleich zum vergangenen Jahr. Je nach Qualität zahlt der Kunde pro Meter zwischen 18 und 23 Euro. Der konstante Preis ist nicht selbstverständlich, denn die Kosten haben sich wegen des Aufwands für die Corona-Schutzmaßnahmen für die Erntehelfer aus Rumänien erhöht.

Mehr Platz und eigenes Werkzeug für die Arbeiter

Zumindest in diesem Jahr will der große Christbaum-Produzent Uwe Klug die Mehrkosten nicht an die Kunden weitergeben. Klug hat ein Hygienekonzept erstellt. Demnach werden seine Helfer in feste Gruppen aufgeteilt. Jeder muss mit seinem ihm zugeteilten Werkzeug arbeiten. Die Anzahl der Fahrzeuge, mit denen die Arbeiter auf die Christbaum-Plantagen kommen, wurden erhöht. Außerdem musste dafür gesorgt werden, dass die Arbeiter in ihren Unterkünften mehr Platz haben und mit Desinfektionsmitteln versorgt werden.

30 Christbaum-Anbauer freuen sich auf jeden Besucher

Corona-bedingt ausfallen – wie etliche Weihnachtsmärkte in Bayern – müssen in diesem Jahr die Adventsmarkttage. Diese lockten sonst mehrere tausend Besucher nach Mittelsinn. Aber die rund 30 Anbauer freuen sich dennoch auf jeden Besucher, der nach Mittelsinn kommt. Auch in diesem Jahr wird das Christbaum-Dorf Mittelsinn wieder festlich herausgeputzt, um den Besuchern eine besondere, adventliche Atmosphäre bieten zu können.