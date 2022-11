Christbaum aus Hohenpeißenberg für Münchner Marienplatz gefällt

Dann wurde die Weißtanne mit der Motorsäge in einer langen Prozedur auf 60 cm Durchmesser gesägt. Das ist das Maß, in dem der Baum dann morgen am Marienplatz im Boden versenkt wird. Ein Schwerlastkran lupfte das schöne Stück dann auf einen Langholz-Transporter. In der kommenden Nacht wird er nach München transportiert.

Glühweinstand im Hof des Rathauses

Zum dritten Mal kommt dieser Baum aus dem Landkreis Weilheim-Schongau. Nach Steingaden und Peiting im letzten Jahr ist nun Hohenpeißenberg an der Reihe. Die Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU) freut sich, dass mit diesem Baum "die Menschen etwas Ablenkung in dieser angespannten Zeit finden können." Der Landkreis Weilheim-Schongau wird im Innenhof des Münchner Rathauses während des Münchner Weihnachtsmarktes einen Glühwein-Stand betreiben. In den vergangenen Jahren war der traditionelle Weihnachtsmarkt wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Die Weißtanne wird in den kommenden Wochen mit einer stromsparenden LED-Beleuchtung den Marienplatz vor dem Münchner Rathaus weihnachtlich schmücken.