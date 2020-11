Christbaum aus dem Fichtelgebirge alleine unterwegs nach Berlin

Seit zehn Jahren ist es Tradition, dass ein Baum aus dem Fichtelgebirge mit Baumanhängern aus Porzellan an einem prominenten Ort aufgestellt wird, wie etwa am Europaparlament oder am Reichstagsgebäude. In diesem Jahr läuft die Aktion allerdings anders als geplant. Zwar wird auch in diesem Jahr ein Baum gefällt und auf die Reise geschickt, der Weihnachtsschmuck allerdings bleibt in Selb.

Christbaum geht alleine auf Reisen

Es ist eine etwa sechs Meter hohe Weißtanne, die im Fichtelgebirge gefällt wird. Zur Verfügung gestellt wird sie von den Bayerischen Staatforsten und dem Forstbetrieb Fichtelberg. Ihr Ziel in diesem Jahr: die bayerische Landesvertretung in Berlin. Bereits im Oktober hatten Kinder der Luitpoldschule Selb rund 400 Baumanhänger aus Porzellanmasse ausgestochen. Ursprünglich wollten sie den fertigen Baumschmuck dann selbst in Berlin an den fränkischen Baum hängen. Doch die aktuelle Corona-Lage macht das unmöglich. Daher geht der Baum alleine auf Reisen.

Anhänger schmücken Baum der Schule in Selb

Der Christbaumschmuck schmückt jetzt den schuleigenen Weihnachtsbaum. "Dadurch soll den Kindern wenigstens ein bisschen für ihre Mühe bedankt werden", sagt Organisator Udo Benker-Wienands. Er hatte einst die Idee, aus der eine Tradition wurde. Vor zehn Jahren feierte der Naturpark Fichtelgebirge sein 40-jähriges Jubiläum. Im Rahmen dessen wurde für das Reichstagsgebäude in Berlin ein Weihnachtsbaum geliefert. Doch man wollte nicht nur den Baum nach Berlin schicken, sondern gleich auch den passenden Schmuck. Seitdem fertigen die Selber Grundschüler Jahr für Jahr die Anhänger im Porzellanikon an.

Anhänger werden verkauft, Erlös geht nach Afrika

Gebrannt werden die Anhänger beim Porzellanhersteller Rosenthal. In den vergangenen Jahren wurde der Baum aus dem Fichtelgebirge immer wieder an einem prominenten Ort aufgestellt, wie beispielsweise am Bundestag in Berlin, am Landtag in München, am Europaparlament in Straßburg oder am Bauhausmuseum in Weimar. Nach Weihnachten wird der Baumschmuck für einen guten Zweck verkauft. Auch in diesem Jahr soll der Erlös die Schulbildung eines Kindes in Kenia finanzieren.