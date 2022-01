Christbäume nicht auf den Müll, sondern für den guten Zweck

Rund 50 Freiwillige kommen am Morgen gegen 9 Uhr zusammen. Bei Wind und Wetter und diesmal eben im Schneetreiben ziehen sie los. Immer mehr Transporter und Laster treffen ein. Unternehmer aus Feucht stellen die Fahrzeuge für die Christbaum-Sammelaktion kostenlos zur Verfügung.

Christbaumsammeln hat in Feucht Tradition

Seit inzwischen 50 Jahren ist das Tradition in der Marktgemeinde Feucht. Viele, die hier mithelfen sind schon jahrelang dabei. So wie Konrad Rupprecht. Er hat nochmal nachgezählt und ist auf stolze 44 Mal gekommen, die er selbst hier schon im Einsatz war. Alle tun das gern, auch Dagmar von Kleinsorgen. "Die Bäume müssen weg und die Leute sind froh, wenn sie sie weghaben und so ist das auch noch für eine gute Sache."

Seit 50 Jahren: Spenden für Christbaum-Abholung

Die Helfer und Helferinnen wollen stets kleine Projekte mit den Spenden unterstützen. Seit über 40 Jahren organisiert Thomas Schneele die Sammelaktion. Die Spenden gehen in diesem Jahr zur Hälfte an das neue Begegnungscafé "Caritasse" der Caritas in Feucht in der Brauhausgasse, erzählt er. Dort gibt es seit Oktober einen Treffpunkt. Man kann bei einer Tasse Kaffee, Cappuccino oder Tee miteinander ins Gespräch kommen. Geöffnet ist das Begegnungscafé jeweils zu den Zeiten des Bauernmarktes am Mittwoch, derzeit immer am 2. und 4. Mittwoch des Monats. Das Angebot soll ausgeweitet werden.

Außerdem wird ein Kinderhaus in Brasilien unterstützt. Die Jugendhilfeeinrichtung befindet sich in einem Armenviertel von Blumenau, einer gut 300.000-Einwohner-Stadt im Süden Brasiliens, die auf die Gründung durch deutsche Einwanderer Mitte des 19. Jahrhunderts zurückgeht. Im Kinderhaus gibt es Angebote für sozial gefährdete Kinder und Jugendliche, auch Essen wird kostenfrei angeboten.

Viele Anwohner froh über Christbaum-Aktion

Eingeteilt in Trupps fahren die Freiwilligen die einzelnen Straßenzüge in Feucht ab und laden die Bäume auf. Etwa 1.500 Bäume werden sie dieses Mal einsammeln. Mindestens drei Euro sollen für die Abholung gespendet werden. Die Bäume werden von den Besitzern vor die Haustür gestellt. Sie befestigen daran einen Zettel mit ihrer Anschrift, so können sie zugeordnet werden. Kassiert wird dann an der Haustür. Viele geben sogar mehr und versorgen obendrauf noch die Helfer mit Süßigkeiten und heißen Getränken.

Im Schneegestöber geht es so durch Feucht, ein Christbaum nach dem anderen landet auf der Ladefläche. Jeder, der hilft, tut das gern. Auch wenn sie sich manchmal, aber eben nur in selten Fällen, über die Moral einiger Mitbürger ärgern, erzählt Harald Danzl. "Leider ist ab und zu auch mal nichts dran, das ist natürlich sehr schade. Denn es ist ja für einen caritativen Zweck und da wäre es schon besser, wenn man auch ein paar Euro gibt. Die Bäume kosten teilweise 40 oder 50 Euro, da wäre es schon besser, wenn man was spendet. Aber wir nehmen sie trotzdem mit."

Rund 4.000 Euro sind in Feucht zusammengekommen

Nach mehreren Stunden Einsatz haben die Freiwilligen in Feucht alle Bäume eingesammelt, rund 4.000 wurden für den guten Zweck gespendet. Die Christbäume werden übrigens zu Hackschnitzeln verarbeitet und gehen an die Marktgemeinde.