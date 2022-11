Chorwettbewerb: Bayerns bester Pop-Chor kommt aus Augsburg

Die 35 Sängerinnen und Sänger aus dem Großraum Augsburg um den Chorleiter Martin Seiler konnten ihr Glück kaum fassen. Sie setzten sich knapp vor dem ebenfalls hervorragenden Chor "Ostbahngroove" aus München durch und sind nun „Bayerns bester Pop-Chor“. Und das nicht zum ersten Mal. Schon zwei Mal landete der Augsburger Vokalchor beim Bayerischen Chorwettbewerb auf dem Siegertreppchen.

Eher A-capella-Gruppe als klassischer Chor

Fast alle Arrangements sind von Chorleiter Martin Seiler speziell für diesen Chor geschrieben. Sound und Stil orientieren sich dank Vokalperkussionist (Beatboxer) und Mikrofonen für alle Sänger eher an A-cappella-Gruppen als an klassischen Chören. Diese Mal überzeugte "Greg is back" die Jury u.a. mit Arrangements von "Leningrad" von Billy Joel und "Hard to say I’m sorry" von Chicago.

Dritter Anlauf beim Deutschen Chorwettbewerb

Dafür gab es das Prädikat "mit hervorragendem Erfolg teilgenommen". Und damit ist "Greg is back" Sieger in der Kategorie "Bester Pop-Chor". Die 35 Sängerinnen und Sänger dürfen neben den anderen Sieger-Chören aus weiteren Kategorien Bayern auf dem 11. Deutschen Chorwettbewerb im Juni 2023 in Hannover vertreten. Bei dem Wettbewerb auf Bundesebene war "Greg is back" schon zwei Mal, zwei Mal gabs Platz zwei. Ob es im Juni dann endlich mal einen 1. Platz gibt? Dann wäre "Greg is back" aus Augsburg Deutschlands bester Pop-Chor.