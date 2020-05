Chorakademie zieht in ehemaliges Kloster Weißenohe ein

Der Umbau des ehemaligen Benediktinerklosters in Weißenohe (Lkr. Forchheim) zu einer Chorakademie steht kurz vor der Realisierung. Diese Woche geht das Antragspaket an die Regierung von Oberfranken und soll nach Pfingsten verabschiedet werden, teilte der Förderverein der Chorakademie am Mittwoch (27.05.20) auf Nachfrage des BR mit.

Modernes Seminargebäude geplant

"Ein Zentrum für alle, die singen, dirigieren, komponieren und sich im Chorverband engagieren", so bezeichnen die Verantwortlichen das Projekt "Chorzentrum", das im ehemaligen Benediktinerkloster Weißenohe entstehen soll. Das denkmalgeschützte Gebäude aus dem 17. Jahrhundert soll in ein modernes Seminargebäude mit Übernachtungsmöglichkeiten umgebaut werden.

Prälatenhaus wird saniert

Der Umbau der gesamten Einrichtung kostet 19,5 Millionen Euro. Daran beteiligen sich unter anderem der Freistaat Bayern, die Städtebauförderung, die Bundeskulturförderung und die Gemeinde Weißenohe. Allein die Sanierung des Prälatenbaus kostet 14 Millionen Euro, so Eduard Nöth, der Vorsitzende des Fördervereins der Chorakademie.

Chöre können proben und übernachten

Ab 2023 könnten Chöre aus ganz Franken in dem Gebäude proben und im Anbau übernachten. Vier Gesellschafter hatten das Kloster 2014 gekauft. Sie bemühen sich seitdem, dass es zeitgemäß genutzt werden kann.