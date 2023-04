Chirurgisches Besteck in Minimalgröße: OP-Material aus Redwitz

Heutzutage können Sehstörungen und krankhafte Veränderungen am Auge dank bahnbrechender Entwicklungen in der Mikro-Chirurgie gut behandelt werden. Möglich wird dies unter anderem durch hochpräzise OP-Vorrichtungen und chirurgische Bestecke in Minimalgrößen, wie zum Beispiel winzige Klammern. Wenige Millimeter große Werkzeuge, die die Firma Scerox in Redwitz in verschiedenen Ausführungen produziert. Das Familienunternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung von zum Teil mikroskopisch kleinen Werkzeugen, die vor allem im medizinischen Bereich zum Einsatz kommen.

Erfolg in einem Nischenmarkt

Die Produktion von medizinisch-chirurgischen Instrumenten, aber auch von Implantaten wie künstlichen Kniegelenken, Knochenplatten und chirurgischen Nägeln ist das Spezialgebiet des oberfränkischen Unternehmens. Die Produkte aus Oberfranken sind international gefragt. Bereits heute beträgt hier der Auslandsanteil bei Scerox um die 25 Prozent. Die Märkte liegen aktuell vor allem im europäischen Raum.

Vom Automobilzulieferer zum Experten für Präzisionsaufträge

Als vor 20 Jahren Hermann Stumpf und sein Sohn Christian, beide gelernte Werkzeugmacher, die Firma gründeten, hatten sie nur eine Maschine. Damals arbeiteten sie als Dienstleister im Bereich Werkzeug- und Formenbau für die Automobilindustrie. Dass dort für sie auf Dauer keine Zukunft liegen würde, erkannte Hermann Stumpf sehr früh.

"Die Firmen, für die wir früher gearbeitet haben, gibt’s teilweise nicht mehr. Durch den chinesischen Markt sind diese Aufgaben alle nach China vergeben. Wir haben uns jetzt eine Nische gesucht. Dort sind wir ganz gut aufgehoben." Hermann Stumpf, Geschäftsführer Scerox Erodiertechnik GmbH

Zugpferd Medizintechnik

Zumeist werden die Produkte aus besonderen Materialien und speziellen Legierungen hergestellt und das oft in kleinen Stückzahlen. Scerox hat sich auf die Herstellung von Artikeln für die Medizintechnik spezialisiert. Dieser Bereich macht mittlerweile rund drei Viertel des Gesamtumsatzes aus.

Eine zweite Halle für mehr Produktion

Die Firma beschäftigt heute rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und will weiter expandieren. Rund 17 Millionen Euro hat Scerox bis heute investiert. Erst im Frühjahr wurde eine zweite Produktionshalle mit etwa 3.000 Quadratmetern Fläche eröffnet. Dort sollen schon bald weitere Aufträge abgearbeitet werden. "Wir möchten hier mehr Fertigungskapazität erschließen, um Zeichnungsteile für die Medizintechnik herzustellen", erklärt Christian Stumpf. Der Plan für die Zukunft liege darin, sich noch mehr zu spezialisieren.

Kostenloses Essen, Fahrdienste und Tankgutscheine für Mitarbeiter

Dafür braucht das Unternehmen auch mehr Personal. Rund 30 neue Stellen sollen im nächsten Jahr entstehen. Doch auch Scerox bekommt den Fachkräftemangel zu spüren. Um als Arbeitgeber attraktiv zu sein, bietet das Familienunternehmen den Beschäftigten unter anderem kostenloses Essen in der Kantine. Darüber hinaus profitiert das Personal von Zusatzleistungen wie Tankgutscheinen und leistungsbezogenen Bonuszahlungen. Auch Familien werden von der Firma unterstützt: Väter und Mütter haben sechs Jahre lang Anspruch auf monatliche Zusatzzahlungen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nach Ansicht der beiden Firmengründer das wichtigste Gut des Unternehmens.

"Das Geschäft funktioniert nur, wenn der Mitarbeiter zufrieden ist und wenn man die besten Mitarbeiter und die besten Anlagen hat", so Christian Stumpf. Das sei auch der Grund, warum das Unternehmen sehr viele Anlagen aus Europa, insbesondere aus der Schweiz, habe. "Wir versuchen auch regional möglichst viele Mitarbeiter zu bekommen, die wir langfristig an uns binden können. So bezahlen wir ihnen zum Beispiel die Meister- oder die Technikerprüfung, um sie behalten zu können."

Die Azubis, die noch keinen Führerschein haben, werden jeden Morgen abgeholt und nach Feierabend wieder nach Hause gefahren. Auch das soll die Bindung ans Unternehmen festigen.

Neue Märkte erschließen

Die Geschäftsentwicklung der Scerox GmbH sei erfreulich, erzählt Christian Stumpf. Der Umsatz sei im abgelaufenen Geschäftsjahr im zweistelligen Prozentbereich gewachsen. In den kommenden Jahren will das oberfränkische Unternehmen nicht nur weiterwachsen, sondern auch neue Märkte erschließen. So sollen die Produkte aus dem Frankenwald schon bald den US-amerikanischen Markt erobern.