Chinesische Quallenart im Kelheimer Donauhafen aufgetaucht

Derzeit treiben in etwa hundert Süßwasserquallen mit der Bezeichnung "Craspedacusta sowerbii" im Hafenbecken des alten Donau-Kanalhafens in Kelheim. Das gab das Wasserwirtschaftsamt Landshut am Nachmittag bekannt. Für den Menschen sind diese kleinen und aus China stammenden Quallen nach Angaben der Behörde "vollkommen ungefährlich".

Wasserwirtschaftsamt: Für Menschen ungefährlich

Wie alle Quallen hat auch diese Quallenart zwar Nesselzellen an ihren Fangarmen, macht damit jedoch nur Jagd auf Kleinstlebewesen wie Einzeller, Kleinkrebse und Rädertierchen. "Craspedacusta sowerbii" ist die einzige bekannte im Süßwasser vorkommende Quallenart und ist in der warmen Jahreszeit vereinzelt auch in heimischen Seen anzutreffen. Sie ist in etwa so groß wie eine Zwei-Euro-Münze.

Süßwasserquallen kein Zeichen für schlechte Wasserqualität

Laut Wasserwirtschaftsamt ist das Auftauchen der Süßwasserquallen kein Zeichen für schlechte Wasserqualität. Im Bericht des NABU Baden-Württemberg "Süßwasserqualle in heimischen Badeseen" heißt es: "Die Qualle mag es warm und benötigt Wassertemperaturen von mindestens 25 Grad, um sich entwickeln zu können. Man begegnet ihr als freischwimmende Qualle (Meduse) also nur in heißen Jahren. Ihr Auftauchen hat somit nichts mit einer schlechten Wasserqualität zu tun. In kühleren Jahren bleibt die Süßwasserqualle als Larve (Polyp) am Boden des Sees festgewachsen - und daher meist unbemerkt".

Unklar, wie die Quallen nach Kelheim kamen

Wie die Quallen in Kelheim "eingeschleppt" wurden, ist nach wie vor unklar. Auch Aussagen über Auswirkungen auf die heimische Pflanzen- und Tierwelt können derzeit nicht getroffen werden. Die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) sammelt Informationen zu Quallensichtungen und ist bereits informiert worden. In einem ihrer aktuellen Forschungsprojekte befasst sich die LMU mit der genetischen und ökologischen Charakterisierung der invasiven Süßwasserqualle.