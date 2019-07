Chinesische Armee und Bundeswehr üben in Feldkirchen

"Combined Aid" auch für zivile Gesundheitsprävention

Die Großübung mit dem Namen "Combined Aid" dient aber auch der zivilen Gesundheitsprävention. Chinesische und deutsche Experten werden sich bei der Großübung austauschen. Diese dauert noch bis kommenden Mittwoch, 17. Juli.

Einzigartige militärische Zusammenarbeit

Die Übung ermögliche den Aufbau einer internationalen Zusammenarbeit für den Fall eines grenzüberschreitenden Krankheitsausbruchs. Die Übungsserie ist in der militärischen Zusammenarbeit Deutschlands mit China bislang einzigartig. Im Jahr 2016 waren deutsche Soldaten zu einer Sanitätsübung in China. Die chinesischen Soldaten waren am Mittwoch in Deutschland eingetroffen. Geräte und Ausrüstung, darunter auch gepanzerte Sanitätsfahrzeuge und ein mobiles Krankenhaus der Chinesen, waren auf dem Seeweg transportiert worden.