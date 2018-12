Chinesin überlebt Absturz aus großer Höhe am Königssee

Die Bergwacht hat am Samstagabend einer jungen Chinesin das Leben gerettet. Sie war in einem bewaldeten Steilhang oberhalb des Königssees mehrere hundert Meter abgestürzt und lebensgefährlich verletzt worden.

Erst nach aufwendiger Suche per Hubschrauber mit Wärmebildkamera sowie Seilschaften der Bergwacht konnte die junge Chinesin gefunden werden. Sie hatte kurz nach 18 Uhr per Handy einen Notruf abgesetzt, konnte aber keinerlei Angaben zu ihrem Unfallort machen.

Die Bergwacht Berchtesgadener Land berichtet auf ihrer Homepage: "Während mehrere Suchmannschaften der Bergwacht das Wegenetz entlang des Westufers zwischen Klingeralm, Herrenroint und Archenkanzel kontrollierten, suchte die BRK-Wasserwacht mit ihrem Rettungsboot vom See aus die Steilhänge ab." Die Besatzung des nachtflugtauglichen Polizeihubschraubers "Edelweiß 6" sei zeitgleich mit Suchscheinwerfer und Wärmebild-Kamera in der Luft unterwegs gewesen.

Chinesin war vom Weg abgekommen

Die chinesische Touristin war am Königssee-Westufer im Bereich der Echowand mehrere hundert Meter durch einen steilen und verschneiten, mit bis zu 40 Meter hohen Wandstufen durchsetzen Graben abgestürzt. Rund anderthalb Stunden später stieß eine Gruppe der Bergwacht auf eine einzelne Fußspur im Schnee, die im weglosen Hang an einer steilen Rinne endete.

Retter erreichen Verunglückte nach zwei Stunden

Gleichzeitig konnte die Chinesin, die per Handy mit der Leitstelle in Verbindung blieb, aus der Luft geortet werden. Die Retter seilten sich ab und erreichten die junge Frau zwei Stunden nach ihrem Notruf (siehe helles Lichtband im Hang rechts). Eine Frostnacht hätte die schwerstverletzte Frau wohl nicht überlebt. Sie wurde per Seilwinde von einem Rettungshubschrauber aufgenommen und in die Salzburger Unfallklinik geflogen.