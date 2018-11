Chinesen kaufen Chemiefaser-Hersteller für 240 Millionen Euro

Wachstum auf dem chinesischen Markt angestrebt

In einer Mitteilung informierte Cordenka seine Kunden über den Verkauf an die Chinesen. Demnach haben Investoren des Beautiful-Mind-Capital-Fonds (BMC) mit Sitz in Shanghai den Obernburger Chemiefaser-Hersteller für 240 Millionen Euro erworben. In der Mitteilung begrüßte der vorsitzende Geschäftsführer Karl Hammer den Verkauf an die chinesischen Investoren. BMC werde dabei helfen auf dem chinesischen Markt zu wachsen, so Hammer.

Chemiefasern für Hochleistungsreifen

Laut Unternehmensangaben ist Cordenka der weltgrößte Produzent von Rayon. Die Chemiefaser auf Cellulosebasis ist besonders hitzebeständig und wird vor allem als Verstärkung in Hochleistungsreifen eingesetzt. Das Obernburger Unternehmen mit seinen rund 650 Mitarbeitern beliefert Reifenhersteller weltweit.