Chiemsee und Staffelsee: Wassersportler aus Seenot gerettet

Wegen des Sturms und der Unwetter am Samstag mussten mehrere Wassersportler aus misslicher Lage gerettet werden. Allein am Chiemsee haben die Retter 22 Menschen in Sicherheit gebracht. Am Staffelsee wurden zwischenzeitlich zwei Standup-Paddler vermisst. Ein Großaufgebot an Rettern suchte nach dem Vater und seinem Sohn - letztlich konnten sie sich selbst ans Ufer retten. Eine Polizeistreife fand die unterkühlten Standup-Paddler. Weitere fünf Boote mit ihren Besatzungen gerieten ebenfalls in Seenot - auch ihnen wurde geholfen. Nach derzeitigem Informationsstand wurde niemand verletzt.

Trotz Sturmwarnung auf dem See

Obwohl frühzeitig Sturmwarnung ausgelöst wurde, seien zahlreiche unvernünftige Wassersportler auf den Seen gewesen, heißt es von der Polizei. Corona-bedingt waren viele Wasserrettungsstationen nicht besetzt - deshalb musste Großalarm ausgelöst werden. Alleine am Chiemsee waren rund 70 Helfer im Einsatz, am Staffelsee 60. Zahlreiche Boote von Feuerwehr und Wasserrettung rückten aus, am Chiemsee war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Wasserschutzpolizei weist nochmal eindringlich darauf hin, die Stumwarnleuchten zu beachten und bei Unwetterwarnung nicht auf das Wasser zu gehen. Andernfalls bringe man sich selber und auch die Retter in Lebensgefahr.