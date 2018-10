Chiemgau ist Spitze im Tourismus

Der Chiemgau hat in der Zeit von Januar bis August fünf Prozent mehr Übernachtungen und achteinhalb Prozent mehr Ankünfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbucht. Das ist der stärkste Zuwachs bei Gästeübernachtungen in Oberbayern. Wie der Chiemgau-Tourismus weiter mitgeteilt hat, konnte die Region damit ihre Zahlen zum wiederholten Mal wie keine andere Region in Oberbayern steigern – vor allem, was die Zahl der Ankünfte angeht.

Nur in München haben mehr Touristen übernachtet

Bei der Zahl der Übernachtungen im August liegt der Chiemgau mit 520.000 an zweiter Stelle hinter der Landeshauptstadt München. Gezählt wurden dabei nur gewerbliche Betriebe über zehn Betten. Bei der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer ist der Chiemgau ebenfalls mit durchschnittlich vier Tagen Spitze.

Höhere Qualität soll für höheren Ertrag sorgen

Das künftige Ziel sei mehr Ertrag mit weniger Gästen. Das sei nur mit höherer Qualität im Beherbergungsbereich möglich, so der Geschäftsführer des Chiemgau-Tourismus Stefan Semmelmayr. Um die Gastgeber diesbezüglich noch mehr zu unterstützen, ist der Aufbau einer Tourismus-Akademie geplant.