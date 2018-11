21.11.2018, 12:36 Uhr

Chemikalienfund in Schweinfurt: Stoff war verboten und explosiv

Bei der am Dienstag in einer Lagerhalle in Schweinfurt gefundenen Chemikalie handelt es sich um ein verbotenes Pestizid. Der Stoff ist im trockenen Zustand explosiv, teilte die Polizei am Mittwoch mit.