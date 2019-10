31.10.2019, 12:21 Uhr

Chemieunfall in Schrobenhausen: Wieso erst spät informiert wurde

Am Montag ereignete sich in einem Chemiewerk in Schrobenhausen ein Unfall. Nach dem Austritt von 1.200 Liter Xylol vermeldet die Polizei vorerst keine Gefahr für Mensch und Natur. Es kam zu Fehlern in der Meldekette, wie erst später bekannt wurde.