Chemiefabrik in Waldstetten zahlt 500 Euro für Corona-Impfung

Die Chance auf einen Millionengewinn bei einer Lotterie oder ein begehrtes Universitätsstipendium – mit solchen Angeboten versuchte in den USA, etwa der Staat Ohio gegen die Impfmüdigkeit anzukämpfen. Ganz so viel hat die Chemische Fabrik Karl Bucher in Waldstetten im Landkreis Günzburg zwar nicht zu bieten, doch deren Mitarbeiter bekommen nun immerhin eine Prämie von 500 Euro, wenn sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen.

Unentschlossene sollen zur Impfung motiviert werden

Geschäftsführer Stefan Bucher will mit der Aktion vor allem die Mitarbeiter zur Impfung motivieren, die bisher unentschlossen waren. Da sich die Politik bei einem so sensiblen Thema schwertue, habe sich das Unternehmen zu dem Angebot entschieden. Die Wirtschaft könne nicht nur Forderungen an die Politik stellen. Zunächst hatte die "Augsburger Allgemeine" über die Prämie berichtet.

Gesundheit der Mitarbeiter und Produktion geschützt

Durch den Betrag soll ein Anreiz geschaffen werden, dass sich nicht geimpfte Beschäftigte mit dem Thema befassen oder von einem Arzt beraten lassen, so Bucher. Die Impfprämie sei aber nicht nur eine Investition in die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern verringere auch das Risiko eines Produktionsausfalls. Eine Infektionsquelle innerhalb des Betriebs könne für Tage und Wochen zu stillstehenden Anlagen führen.

Impf-Prämie auch in Kaufbeurer Unternehmen

Während in anderen Ländern Prämien und Sonderzahlungen für Corona-Impfungen öfter angeboten werden, gibt es in Deutschland bislang nur wenige Unternehmen, die diesen Weg gehen. In Schwaben hatte etwa das Unternehmen Pro-micron aus Kaufbeuren eine solche Entscheidung getroffen – dort bekommen die Mitarbeiter 250 Euro für eine Impfung.