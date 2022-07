Chemie-Unfall bei Traunsteiner Wertstoff-Firma: Zwölf Verletzte

Bei einer großen Wertstoff-Firma in Traunstein kam es heute zu einem Zwischenfall: Als beim Recycling-Prozess Fässer zusammengepresst wurden, geriet ein chemischer Stoff in die Luft. In der Folge kam es zu einem Großeinsatz von Polizei, Freiwilligen Feuerwehren, THW und Rettungsdiensten. Insgesamt rückten über 180 Hilfskräfte an.

Zwölf Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht

50 Personen, die sich zum Zeitpunkt des Austritts der Chemikalie auf dem Gelände der Firma befanden, wurden auf Atembeschwerden hin untersucht. Zwölf klagten über schwere Beschwerden und wurden in die Krankenhäuser Traunstein und Trostberg gebracht.

Keine Belastung messbar

Nach Angaben von Feuerwehr und Polizei bestand für die Bevölkerung und nahe Betriebe keine Gefahr. Die Gebäude der Firma und der Schrottplatz wurden anschließend auf Schadstoffe hin genau untersucht. Aktuelle Messungen ergaben jedoch keine Belastung mehr.