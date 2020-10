Chefin rettet verurteilten Mitarbeiter vor Gefängnis

Eine Grenzkontrolle in im Landkreis Hof hätte einen Mann fast ins Gefängnis gebracht. Seine Chefin bewahrte ihn davor. Der 28-jährige Pole war mit einem Reisebus von Warschau nach Nürnberg unterwegs, teilte die Bundespolizei mit.

Grenzkontrolle bei Hof: Chefin zahlt 600 Geldstrafe

Bei einer Grenzkontrolle in Leupoldsgrün stellten Bundespolizisten fest, dass der Mann zuvor wegen Körperverletzung zu 33 Tagen Haft oder ersatzweise 600 Euro Geldstrafe verurteilt worden war und von der Staatsanwaltschaft Berlin mit Haftbefehl gesucht wurde. Weil der Mann kaum Bargeld bei sich hatte, rief er seine Vorgesetzte in Thüringen an. Diese fuhr zur nächsten Polizeidienststelle und bezahlte das Geld für ihn. Der 28-Jährige durfte daraufhin weiterreisen.