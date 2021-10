Chef von Hanf-Läden wegen illegaler Produkte vor Gericht

Am Amtsgericht Würzburg hat die Verhandlung gegen den Inhaber von Hanf-Läden in Würzburg und Schweinfurt begonnen. Der Firmengründer muss sich laut Anklage der Staatsanwaltschat wegen Handel und Besitz von Betäubungsmitteln verantworten. Das teilte Jürgen Reiher, Richter und Pressesprecher am Amtsgericht Würzburg, auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks mit. Demnach wird dem Angeklagten vorgeworfen, zum Teil vorsätzlich gewerbsmäßig unerlaubt mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Der Angeklagte soll außerdem Betäubungsmittel an Minderjährige abgegeben haben. Laut Anklage soll er Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet und vorsätzlich eine verbotene Waffe besessen haben.

Produktpalette der Läden wurde auf THC hin untersucht

Reiher konnte keine genaueren Angaben zu den beschlagnahmten Produkten in den Hanf-Läden machen. Diese wurden während Razzien im November 2019 von Polizeibeamten sichergestellt – darunter Nahrungsergänzungsmittel wie Multivitamintabletten und auch Öle, Pulver und Kapseln. Die Produkte sollten auf den Gehalt des Wirkstoffs Tetrahydrocannabinol (THC) geprüft werden. Fortsetzungstermine der Gerichtsverhandlung stehen am 13. und 14. Oktober an. Ob am 14. Oktober ein Urteil zu erwarten ist, hängt laut Reiher vom Fortgang der Beweisaufnahme ab.