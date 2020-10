Chef von Aichacher Gesundheitsamt muss zu "fachlichem Gespräch"

Der Chef des Aichacher Gesundheitsamts gilt als engagiert und kompetent, er hat etwa im Frühjahr zusammen mit seinem kleinen Team den großen Corona-Ausbruch auf einem Spargelhof im Landkreis souverän gemanagt, so das Lob der Landkreisspitze damals. Jetzt steht der Mann mit den grau durchsträhnten Locken und den Tattoos auf dem Unterarm in der Kritik, weil er sich, so lauten etwa auch Reaktionen auf Twitter, unangemessen verhalte, wenn er etwa die Maskenpflicht in Frage stelle.

Wie gut sind Stoffmasken wirklich?

Dem BR sagte Pürner, er halte OP-Masken bei korrektem Gebrauch und Wechsel für vertretbar für den Fremdschutz, aber für den Nutzen so genannter Alltags-Stoffmasken fehle jegliche wissenschaftliche Testung. Auch eine grundsätzliche Maskenpflicht für Grundschüler, sogar im Sport, halte er für nicht richtig, weil "nicht evidenzbasiert". Kinder würden bislang kaum zum Infektionsgeschehen beitragen.

Warum werden positive Testergebnisse aufsummiert?

Kritisch sieht er auch die derzeitige Verfahrensweise, alle positiven Testergebnisse aufzusummieren, anstatt zu prüfen, wer wirklich schwerer erkrankt. Der 53 Jahre alte Vater von drei Buben steht seit über 30 Jahren im Staatsdienst. Wasser auf die Mühlen derer tragen, die Corona für eine Erfindung halten, will er nicht, sagt er. Fachleute sollten es aber aufzeigen dürfen, wenn sie bestimmte Maßnahmen für nicht sinnvoll erachten, das gehöre zum Diskurs dazu.

Ärzte zeigen sich solidarisch mit Pürner

Pürner machte in einem Interview mit dem BR Anfang Oktober auch klar, er sei "weder Impfgegner noch rechtsradikal", mit der AfD habe er schon gar nichts am Hut, er glaube vielmehr an "Meinungsfreiheit und Demokratie". Viele Ärzte würden sich zudem jetzt mit ihm solidarisch zeigen.