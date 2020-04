Chef-Pfleger der Corona-Station: die Realität im Nordklinikum

In kürzester Zeit wurde im Klinikum Nord in Nürnberg Platz geschaffen für knapp 50 schwere Covid-19-Fälle. Derzeit ist etwa ein Viertel davon belegt. Volkmar Stahl, Chef-Pfleger der Corona-Station, erzählt im Interview von den Arbeitsabläufen unter Ausnahmebedingungen.

Wie gehen Sie selber mit der belastenden Situation um?

Ich habe etwa 35 Jahre Erfahrung ist der Pflege auf einer Intensivstation. Angst habe ich keine. Aber belastend ist, dass wir nicht wissen, was kommt. Es ist anders als sonst, weil sich täglich oder stündlich was ändert. Neue Erkenntnisse, neue Verfahren. Es gibt nicht die Verlässlichkeit, dass das, was heute gilt, auch morgen noch gilt. Auch hatten wir eigentlich schon mit mehr schwerkranken Covid-19-Patienten gerechnet. Das ist jetzt Gott sei Dank noch nicht der Fall. Im Moment rechnen wir mit einem Peak in der ersten Maiwoche.

Man versucht planmäßig zu arbeiten, aber der Plan von gestern kann heute schon Geschichte sein. Es ist eine unheimliche Flexibilität nötig. Es ist so, dass sogar ich manchmal nachts aufwache, und überlege, wie geht der morgige Tag weiter. Nicht aus Angst. Sondern, weil ich nicht weiß, was kommt.

Sie behandeln etliche schwer kranke Covid-19-Patienten auf Ihrer Station, dazu noch die normalen internistischen Patienten. Können Sie das mit ihrem Personal stemmen?

Das Personal ist rar in der Intensivpflege, auch bei uns. Wir haben Schwierigkeiten, Intensivpersonal zu finden. Jetzt haben wir die Kapazitäten erweitert, aber nicht das qualifizierte Personal dazu. Wir machen jetzt einen Mix im Haus, müssen also Kolleginnen und Kolleginnen einführen, die aus anderen Abteilungen kommen, von der Psychosomatik und Psychiatrie oder der Onkologie. Die hatten bisher mit der Intensivmedizin nichts zu tun und haben natürlich große Berührungsängste. Wir lernen die jetzt in einem Schnellverfahren an.

Das ist natürlich eine Belastung für mein Stammpersonal. Sie haben jetzt immer neue Kolleginnen und Kollegen mit dabei, bei denen sie zum Teil mit den Basics der Intensivpflege anfangen müssen. Die Zusatzausbildung zur Intensivkraft dauert normalerweise zwei Jahre.

Was ist bei der Pflege von Covid-19-Patienten denn anders als in der normalen Intensivmedizin?

Mit infektiösen Patienten arbeiten wir schon immer. Das grundlegend Andere ist, dass man keine Therapiemöglichkeit hat, kein adäquates Mittel, die Krankheit zu behandeln. Wir müssen symptomatisch behandeln. Und für das Personal ist schwierig, dass sie sich auch anstecken können. Ich muss schon sagen, es gibt bei uns einen gewissen Respekt vor dem Virus. Wir haben im Moment Patienten zwischen 35 und 70 Jahren auf Station, die schwerst krank sind. Die sind in unserem Alter, und im Alter der Kolleginnen.

Was ist abgesehen von Schutzkleidung im Arbeitsalltag verändert?

Wir machen Visiten per Laptop und Tablet. Pflegekräfte steuern die Visiten im Moment am Bett komplett selber, mit Unterstützung vom Arzt, der außen bleibt und nur reingeht zum Patienten, wenn es unbedingt sein muss. Das ist natürlich ein ganz anderes, und viel intensiveres Arbeiten.