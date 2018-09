Chef der Bezirkskliniken Mittelfranken auf dem Prüfstand

Mit Spannung wird am Nachmittag eine außerordentliche Sitzung des mittelfränkischen Bezirkstags erwartet. Dann werden die Ergebnisse einer Sonderprüfung zur Situation bei den Bezirkskliniken Mittelfranken vorgestellt. Schwerpunkt: die Geschäftspraktiken von Klinikvorstand Helmut Nawratil.

Fall Nawratil: Harscher Umgangston und Gehaltserhöhung

Im Wesentlichen geht es um den wohl oft harschen Umgangston des Unternehmenschefs gegenüber Mitarbeitern, um hohe Fluktuation beim Personal, fristlose Kündigungen, zweifelhafte Auftragsvergaben sowie eine erhebliche Gehaltserhöhung Nawratils. Das Team der Prüfer bestand nach Angaben des Bezirkstags aus erfahrenen Rechtsanwälten und Wirtschaftsfachleuten. Klinik-Vorstand Helmut Nawratil gilt seit Längerem als umstritten.

Bis zum Abend wird über Bezirkskliniken Mittelfranken beraten

In der Sondersitzung des Bezirkstags in Ansbach wird einer der beauftragten Fachleute den Prüfbericht präsentieren. Danach werden die Ergebnisse im Gremium diskutiert. Voraussichtlich dauert die außerordentliche Bezirkstagssitzung bis in den frühen Abend hinein, sagte ein Sprecher des Bezirks dem Bayerischen Rundfunk.

Verwaltungsrat wird vorab informiert

Der Verwaltungsrat der Bezirkskliniken wird schon am Vormittag in nichtöffentlicher Sitzung über die Ergebnisse informiert. Für nächste Woche ist bereits eine weitere nichtöffentliche Verwaltungsratssitzung anberaumt. Dann sollen die Ergebnisse im Detail beraten werden.

3.000 Arbeitsplätze bei Bezirkskliniken Mittelfranken

Die Bezirkskliniken Mittelfranken sind eines der größten Klinikunternehmen der Region. Rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich an neun Standorten in Kliniken, Tageskliniken, Ambulanzen und Heimen um Patienten und Bewohner.