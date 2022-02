Che Guevara trifft Kleopatra: Die Fastnacht-Outfits der Promis

Schulze als Kleopatra, Hagen als Che Guevara

Die Grünen-Politikerin Katharina Schulze etwa kam als Pharaonin Kleopatra. "Kleopatra hat viele Jahre gut ihr Land regiert. Sie ist eine starke Frau gewesen. Von denen braucht es mehr in unserer Gesellschaft“, sagt Schulze.

Ein ausgefallenes Kostüm, das man von einem FDP-Politiker, wahrscheinlich weniger erwarten würde, trägt auch Martin Hagen. Er gibt Che Guevara, natürlich mit rotem Stern und Zigarre im Mund. Wie er auf die Idee kam? "Die CSU bezeichnet die Ampel gerne als links-gelbe Regierung. Von daher ein bisschen Sozialismus – kann man ja an Fasching mal ausprobieren", sagt Hagen über sein Kostüm.

Ilse Aigner wird zur "Aloisia"

Auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) hat sich etwas einfallen lassen: Sie kommt als Engelin "Aloisia", angelehnt an das Buch "Der Münchner im Himmel" von Ludwig Thoma. "Den Münchner im Himmel gibt’s natürlich auch in weiblicher Variante – und ich bin die Dienstfrau Nummer Eins. Keine Frage", sagt Aigner mit einem Lachen.

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) kam als Aladin. Florian von Brunn von der SPD verkleidete sich als "Star Wars"-Charakter Han Solo, zusammen mit Ronja Endres, Landesvorsitzende der Bayern-SPD, als Prinzessin Leia.

Söder will sich wieder kostümieren – vielleicht

Auf eine Kostümierung verzichtet hat unterdessen Ministerpräsident Markus Söder. Seit er das Amt übernommen hat, reist er in Abendgarderobe zur Fastnacht. So auch in diesem Jahr.

Doch im Gespräch mit dem BR kündigt er an: Nächstes Jahr bleibt die Abendgarderobe vielleicht im Schrank. "Wenn nächstes Jahr mal kein Corona ist, dann werde ich nochmal ein richtiges Kostüm anziehen", sagt Söder. "Ein Revival muss es geben." Er sei ein Fan der Fastnacht.

Stamm froh, dass die Sendung stattfinden kann

Vor Ort ist an diesem Abend auch die ehemalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU). Die Würzburgerin gilt als Urgestein der "Fastnacht in Franken". Seit vielen Jahren kommt sie immer wieder zur Sendung. Froh und erleichtert sei sie nun, dass die Fastnacht trotz der Corona-Lage stattfindet – und dann auch noch mit Zuschauern. "Das ist einfach das, was die Menschen brauchen", sagt Stamm.

Die Kultsendung Fastnacht in Franken läuft in diesem Jahr wegen der Corona-Situation nicht live. Sie wird am Mittwochabend aufgezeichnet und am Freitag ab 19 Uhr in voller Länge im BR Fernsehen ausgestrahlt. Im Saal befinden sich etwa 150 bis 200 Besucher – ein Viertel der üblichen Hallenauslastung. Alle Beteiligten werden regelmäßig auf Covid-19 getestet.