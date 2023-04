Erster Stopp: Osterbrunnen in Kallmünz

"Osterbrunnen in Kallmünz. Fahren Sie zunächst nach Kallmünz, um den traditionellen Osterbrunnen zu bewundern. Der Brunnen wird jedes Jahr zu Ostern mit vielen bunten Ostereiern und Osterdekorationen geschmückt. Die pittoreske Altstadt von Kallmünz bietet auch viele malerische Fotomotive und ist einen Spaziergang wert." ChatGPT

Doch vor Ort angekommen gibt es gar keinen Osterbrunnen. Das bestätigen die Tourist Info und der zuständige Pfarrer dem BR auf Anfrage. Das heißt: Der erste Tipp der KI ging schon mal daneben.

Zweiter Stopp: Ostereimuseum in Windischeschenbach

Der zweite Stopp soll ein Osterei-Museum in Windischeschenbach im Landkreis Neustadt an der Waldnaab sein. Das Museum soll sich laut ChatGPT in der Bahnhofstraße 16 befinden. Sollte das klappen, wäre das ein tatsächliches Highlight für den Trip!

"Ostereier-Museum in Windischeschenbach. Als nächstes fahren Sie ins Ostereiermuseum in Windischeschenbach. Hier finden Sie eine beeindruckende Sammlung von Ostereiern aus aller Welt, darunter handbemalte, geschnitzte und mit verschiedenen Techniken dekorierte Eier. Es gibt auch Workshops für Kinder, bei denen sie lernen können, wie man Ostereier bemalt." ChatGPT

Doch vor Ort wieder die Enttäuschung: Auch diesen Halt gibt es gar nicht. Die Bahnhofsstraße 16 existiert zwar, doch dort ist definitiv kein Ostereiermuseum. Und auch die Bewohner im Ort haben noch nie etwas von einem solchen Museum gehört. Damit ist auch der zweite Tipp ein riesen Reinfall.

Wohlverdiente Mittagspause im Schlosscafé in Eslarn?

Der nächste Halt soll eine Mittagspause mit einer Möglichkeit zum Picknicken oder einem netten Café sein. Die KI schlägt das Schlosscafé in Eslarn in der Schlossallee vor.

"Mittagspause: Schlosscafe in Eslarn. Auf dem Weg zu nächsten Station können Sie im Schlosscafe in Eslarn ein Picknick oder ein nettes Mittagessen genießen. Das Schlosscafe ist in einem historischen Schloss unterbracht und bietet eine idyllische Atmosphäre." ChatGPT

Doch die Schlossallee gibt es in Eslarn nicht und noch dazu lässt sich in ganz Eslarn auch kein Schloss finden. Und genau so ging der Trip mit der vierten Station weiter. Vorgeschlagen wurde der alljährliche Ostermarkt am Regensburger Neupfarrplatz. Doch wie zu erwarten: Auch hier gibt es keinen Ostermarkt und dieser findet auch nicht jährlich statt.

Wieso hat die KI so versagt?

Vier Ziele, vier falsche Angaben - Wieso hat die KI bei dieser Aufgabe so versagt? Laut Timo Baumann, Professor für Künstliche Intelligenz an der OTH Regensburg, liegt das vor allem an dem spezifischen Thema Ostern, zu dem die KI etwas vorschlagen sollte.

Denn: Gelernt hat die KI aus Texten aus dem Internet, die in sich stimmig sind. "Das heißt, die probiert, aber scheitert daran, etwas Stimmiges zu produzieren, kann aber nicht zugeben, dass etwas nicht stimmt, weil sowas hat sie nie gesehen im Training", so Timo Baumann.

Und dass es dann vielleicht keinen Osterbrunnen gibt und auch nicht in Kallmünz: Das ist laut der KI dann so. "Dann denkt er sich etwas aus. Dann halluziniert, assoziiert er sich das zusammen."