Charlotte Knoblochs Sieg über die Geschichte

Am 9. November 1938 brennen im Deutschen Reich die Synagogen. Nazis machen Jagd auf Juden. In München hastet ein jüdischer Rechtsanwalt mit seiner kleinen Tochter Charlotte durch die Straßen. Die beiden sehen, wie die Flammen aus der Synagoge in der Münchner Herzog-Rudolf-Straße schlagen. Drei Jahre später folgt die Deportation und Ermordung der Münchner Juden.

Auf wundersame Weise überleben das Mädchen und ihr Vater den Krieg und die Vernichtung. Sie bleiben in München, wagen den Neuanfang. Aus dem Mädchen wird Jahrzehnte später die wohl bedeutendste Jüdin der Bundesrepublik Deutschland: Seit 1985 leitet Charlotte Knobloch die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern. Sie war - um nur einige ihrer Ämter zu nennen - Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland und Vizepräsidentin des Jüdischen Weltkongresses. Am 29. Oktober begeht Charlotte Knobloch ihren 90. Geburtstag.

Ein neues jüdisches Zentrum mitten in München

Wenn es einen Platz gibt, den Charlotte Knobloch besonders liebt – dann ist es der Dachgarten des von ihr errichteten Jüdischen Zentrums im Herzen Münchens. Von hier aus reicht der Blick weit über die Münchner Altstadt und bei klaren Tagen bis in die Alpen.

"Es ist noch nicht zu glauben. Nur wenn ich da stehe, dann freue ich mich. Ich freue mich, dass unsere Nachkommen etwas in den Händen haben. Eine Synagoge. Ich freue mich auch über das Museum. Ich habe das ja damals als eine Sache gesehen: Museum, Synagoge und Gemeindehaus." Charlotte Knobloch, Präsidentin Israelitische Kultusgemeinde München u. Oberbayern

Das neue Jüdische Zentrum ist ein Sieg über die Geschichte: Denn München war für die Nazis die sogenannte "Hauptstadt der Bewegung". Die alte Hauptsynagoge wird bereits im Frühjahr 1938 abgerissen. Der Auftakt zur Vernichtung der Münchner Juden. Anfang Juni 1938 wird auf Geheiß von Adolf Hitler die Hauptsynagoge abgerissen. Das leere Grundstück in der Herzog-Max-Straße dient fortan als Parkplatz. Die jüdische Gemeinde wird mit einer demütigend niedrigen Summe abgefunden.

Zuflucht auf dem Bauernhof

Erst nach der Befreiung erfuhr die damals zwölfjährige Charlotte vom millionenfachen Judenmord. Die Großmutter wird 1944 im KZ Theresienstadt ermordet. Charlotte Knobloch überlebt, weil eine ehemalige Hausangestellte ihres Onkels sie als uneheliches Kind ausgibt und bei sich auf dem Bauernhof ihrer Eltern im mittelfränkischen Arberg aufnimmt.

Der Kontakt zwischen den beiden Frauen riss nie ab. Schon oft hat Charlotte Knobloch das Grab ihrer Lebensretterin besucht. Viele Jahrzehnte später dient Charlotte Knoblochs dramatische Lebensgeschichte als Vorlage für einen Fernsehspielfilm mit Veronika Ferres in der Hauptrolle.

Schwieriger Neuanfang in der zerstörten Heimat

In ihre Geburtsstadt kehrt Charlotte Knobloch 1945 eher unfreiwillig zurück. Sie träumt - wie so viele andere Holocaust-Überlebende - von einem neuen Leben in Amerika.

"Nach dieser Zeit war es für mich schwierig. Ich hatte den Blickpunkt auf die Nazis, die uns vorher angespuckt haben, die uns vorher gehasst haben und jetzt plötzlich sind sie die größten Judenfreunde geworden nach 1945. Das hat mich sehr abgestoßen. Ich wollte ja weg aus dem Land. Ich wollte ja unbedingt weg. Da wollte ich nicht länger bleiben, weil die waren ja alle da. Die haben sich ja nicht aufgelöst." Charlotte Knobloch, Präsidentin Israelitische Kultusgemeinde München u. Oberbayern

1951 heiratet sie Samuel Knobloch, einen Holocaust-Überlebenden aus Polen. Das Paar gründet eine Familie, bekommt drei Kinder und bleibt in München. Erst Anfang der 80er-Jahre kandidiert sie für ein Amt in der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, die sie nun seit 1985 als Präsidentin leitet.

Der 9. November als Schlüsseldatum eines außergewöhnlichen Lebens

Wenn es ein Schlüsseldatum im Leben von Charlotte Knobloch gibt, dann ist es der 9. November - im Guten wie im Bösen. Sie verfolgt einen großen Plan: Den Bau eines neuen Jüdischen Zentrums im Herzen ihrer Heimatstadt als Symbol für ein neues Miteinander von Juden und Nichtjuden.

Am 9. November 2003 findet die Grundsteinlegung in Anwesenheit des damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau statt. Drei Jahre später wird die neue Ohel-Jakob-Synagoge feierlich eingeweiht. Für die Bauherrin ist es der "wichtigste Tag" in ihrem Leben und zudem "ein bedeutender Tag für die Israeltische Kultusgemeinde Münchens". In ihrer Festansprache wird sie die Bedeutung dieses außergewöhnlichen Ereignisses betonen.

"Heute schlagen wir ein neues Kapitel der Geschichte von Juden und Nichtjuden in dieser Stadt, in diesem Land auf." Charlotte Knobloch, Präsidentin Israelitische Kultusgemeinde München u. Oberbayern, am 9. November 2003

Besorgter Blick auf die Parteienlandschaft

Längst ist das Jüdische Zentrum aus dem Münchner Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Und die Bauherrin? Sie sitzt noch immer beinahe täglich an ihrem Schreibtisch, beobachtet die Politik und macht sich Sorgen über die Verfestigung der AfD in der deutschen Parteienlandschaft.

"Das hat mich natürlich schon sehr geschockt, dass wir nicht in der Lage sind, dass die Politik, die Verantwortlichen nicht in der Lage sind, eine Partei, die eine große Gefahr für die Demokratie als solches ist, in irgendeiner Form zurückdrängen zu können." Charlotte Knobloch, Präsidentin Israelitische Kultusgemeinde München u. Oberbayern

"München, Bayern, Deutschland: Das ist meine Heimat"

Trotz allem: Charlotte Knobloch bleibt eine Optimistin. "München, Bayern, Deutschland: Das ist meine Heimat", sagt sie im Interview mit dem ARD-Politmagazin report München: "Und daran glaube ich. Und ich hoffe auch, dass ich auf dem richtigen Weg bin."

Am 30. Oktober 2022 wird die Jubilarin mit einem Festakt in ihrer neuen Synagoge am Münchner Jakobsplatz geehrt. Wie schon 2006 werden hochrangige Gäste aus Politik und Gesellschaft kommen, um Knobloch ihre Hochachtung zu bezeugen.