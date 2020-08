Charles-Bukowski-Gesellschaft Bamberg erinnert an den US-Autor

Charles Bukwoski beschrieb in seinen Büchern ein anderes Amerika als in den Hollywood-Filmen. Er erzählte Geschichten über das Leben am Rande der bürgerlichen Gesellschaft. Damit hatte er in den 1970er Jahren in Deutschland früher Erfolg als in seinem Heimatland, den USA. Der US-amerikanische Schriftsteller wurde am 16.08.20 als Heinrich Karl Bukowski in Andernach (Rheinland-Pfalz) geboren.

Bamberger Bukowski-Gesellschaft besitzt Sonderausgaben des Autors

In Bamberg gibt es die weltweit einzige literarische Charles-Bukowski-Gesellschaft. Dessen Vorsitzender ist ein Literaturwissenschaftler mit dem Künstlernamen Roni. Die Gesellschaft besitzt zahlreiche Archivalien, die an den Schriftsteller erinnern. Vorsichtig wickelt Roni ein Buch aus einer Schutzfolie. Es ist eine Sonderedition eines Bukwoski-Werkes mit einem kleinen Gemälde. Zu sehen ist ein großer Kopf auf kleinen Beinen:

"Hier sehen wir also ein Original-Ölgemälde, ein Selbstporträt, das Bukowski angefertigt hat von sich ... Es ist ein bisschen abstrakt, aber wenn man genau hinschaut, sieht man hier wieder seinen 'little man' – also seine Art, wie er sich selbst gezeichnet hat." Roni, Vorsitzender der Charles-Bukowski-Gesellschaft, Bamberg

Roni zeigt aufwendige Sondereditionen, einen Bildband mit echten Farbfotoabzügen. Er hat auch Schwarz-Weiß-Filmaufnahmen, die einen alten, traurigen Charles Bukowski zeigen.

Charles Bukowski fasziniert den Bamberger Literaturwissenschaftler

Bukowski ist eine Art Antiheld. Er hielt sich mit Aushilfsjobs über Wasser, arbeitete viele Jahre als Briefsortierer. Bekanntheit erlangte er erst in seinen späteren Lebensjahren mit Büchern wie "Der Mann mit der Ledertasche", oder "Das Liebesleben der Hyäne". Der Bamberger Literaturwissenschaftler Roni wurde mit 16 Jahren auf den Autor aufmerksam. Es sei die "antibürgerliche Attitüde" gewesen, die ihn angesprochen habe.

"Bei seinen Personen geht es immer um Menschen, die an einer Art Abgrund stehen ... Wie ist mein Verhältnis als Individuum zur Gesellschaft? Das ist ein großes Thema bei ihm, also die Anforderungen einer gnadenlosen Leistungsgesellschaft, denen er nicht genügen wollte und auch nicht konnte." Roni, Vorsitzender der Charles-Bukowski-Gesellschaft, Bamberg

Auch heute noch interessieren sich Literaturwissenschaftler für Bukowski, der in Deutschland geboren wurde und als Dreijähriger mit seinen Eltern in die USA zog.

Charles-Bukowski-Gesellschaft plante Festival über den US-Autor

Als Vorsitzender der Bukowski- Gesellschaft hilft Roni Studenten und Doktoranden auch aus dem Ausland mit Dokumenten und Informationen. Die Bamberger Bukowski-Gesellschaft hat rund 100 Mitglieder. In diesem Jahr sollte eigentlich in Bamberg ein großes Fest zu Bukowskis 100. Geburtstag gefeiert werden:

"Das wäre vor allem ein großes Konzert gewesen, mit den Bamberger Symphonikern und Nora Gomringer, die Texte von Bukowski zu klassischer Musik liest. Denn was auch kaum bekannt ist in der Öffentlichkeit, Bukowski hat klassische Musik geliebt und sich auch sehr darüber verbreitet, welche Komponisten er mochte, warum, welche Stücke er gerade hört." Roni, Vorsitzender der Charles-Bukowsi-Gesellschaft, Bamberg

Wegen der Corona-Pandemie ist das Festival zu Bukowskis 100. Geburtstag ausgefallen. Die Bamberger Charles-Bukowski-Gesellschaft will das Festival 2021 nachholen.