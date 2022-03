Charkiws Bürgermeister: Emotionale Rede im Nürnberger Stadtrat

Der Bürgermeister von Charkiw im Nordosten der Ukraine hat am Mittwochnachmittag live per Videoschalte im Nürnberger Stadtrat gesprochen. Igor Techerow hat sich dabei mehrfach für die Unterstützung Nürnbergs für die im Krieg stark umkämpfte Partnerstadt Charkiw bedankt.

Bürgermeister beklagt "Völkermord"

Techerow erinnerte an die Nürnberger Prozesse, bei denen vor vielen Jahren bereits Kriegsverbrecher des Zweiten Weltkriegs verurteilt wurden und nennt es "symbolisch", dass er im Nürnberger Stadtrat sprechen durfte. "Ich möchte, dass sich so etwas nicht mehr in der Welt wiederholt. Was aber Russland mit der friedlichen Bevölkerung der Ukraine macht, ist ein Völkermord. Das ist kein Sondereinsatz, sondern ein Krieg mit dem Ziel die ukrainische Bevölkerung zu vernichten“, sagte Charkiws Bürgermeister.

Charkiw stark bombardiert und beschossen

Er hoffe, dass nach dem Krieg die Kriegsverbrecher aus Russland vor Gericht gestellt werden. Seine Stadt werde derzeit von Raketen beschossen, dennoch habe es Russland nicht geschafft, Charkiw einzunehmen. "Es schmerzt mich die Ruinen von Wohnblöcken zu sehen, man ist dabei diese Stadt auszuradieren, wir werden permanent beschossen", so Techerow weiter.

Dank an Nürnberg für Hilfsgüter und Flüchtlingsaufnahme

Viele Menschen versteckten sich derzeit in U-Bahnen und Bunkern, dennoch arbeite die Stadt dafür, sie mit allem Nötigen, wie auch Lebensmitteln, zu versorgen. Im Zuge dessen bedankte sich der Bürgermeister Charkiws bei allen Nürnbergern und Menschen in der Region, für alles was sie für seine Landsleute tun. Neben gelieferten Hilfsgütern bedankte sich Techerow auch für die Aufnahme Tausender Geflüchteter aus seiner Stadt. Europa und die Ukraine müssten nun gemeinsam zusammenstehen, dann freue er sich auf ein Wiedersehen in seiner Stadt.

Hoffnung auf Wiedersehen der Partnerstädte in Frieden

Nach dem Ende der Ansprache gab es stehende Ovationen für den Bürgermeister. Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) versicherte seinem Amtskollegen, immer zur Partnerstadt Charkiw stehen zu werden. Er hoffe, "dass Putin so schnell wie möglich diesen völkerrechtswidrigen und menschenverachtenden Krieg beendet". Auch er freue sich auf ein baldiges Wiedersehen.