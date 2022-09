Chaosfahrt durch Fürth: Welche Strafe bekommt der Fahrer?

Kurzschluss: Vollgas statt Bremse

Der 51-Jährige hatte 26 Tonnen Stahlteile geladen und musste den Parkplatz an einer Fürther Firma verlassen. Er fuhr los, um sich einen Platz zu suchen, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte. An einer Kreuzung überführ er eine rote Ampel und verursachte einen Unfall. Anstatt sich darum zu kümmern, drückte er aufs Gas – und verursachte ein Inferno.

Folgen: Anwohner unter Schock

Bergab fuhr er mit Tempo 70, so heißt es in der Anklage, in eine enge Nebenstraße. Der Sattelschlepper walzte mehr als 30 am Straßenrand abgestellt Autos nieder. Dabei gerieten einige Fahrzeuge in Brand. Der LKW kam zum Stehen, die Flammen griffen auf die Wohnhäuser über. Ein Schock für die Anwohner. Noch heute sind nicht alle Schäden an den Wohnhäusern beseitigt. Trotz des Ausmaßes gab es insgesamt nur fünf Verletzte. Die Polizei nahm den Fahrer fest. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Das Gericht will am Vormittag noch weitere Geschädigte hören. Das Urteil wird am Nachmittag erwartet.