Unwetter-Chaos in Schwaben - Mehrere Bahnstrecken gesperrt

Riesige Hagelkörner, Starkregen mit 25 bis 40 Litern pro Quadratmeter und Sturmböen: Ein schweres Unwetter mit orkanartigem Wind ist am Dienstagnachmittag über Schwaben gezogen. "Bei uns stapeln sich die Notrufe", sagte ein Beamter in der Einsatzzentrale in Augsburg. "Chaos überall in unserem Schutzgebiet".

Alle Feuerwehren im Einsatz

Laut eines Sprechers der Berufsfeuerwehr Augsburg sind im Stadtgebiet durch die schweren Gewitterböen vor allem Bäume umgestürzt. In der Donauwörther Straße ist ein Baum laut Feuerwehr auf das Dach einer Tankstelle gestürzt. Im Stadtteil Lechhausen beschädigten Bäume auch Autos. Alle Freiwilligen Feuerwehren in Augsburg sind im Einsatz. Einen genauen Überblick gibt es noch nicht.

Bahn meldet Streckensperrungen

In Schwaben sind mehrere Bahnstrecken von dem Unwetter betroffen. So wurde der Zugverkehr auf folgenden Strecken eingestellt: Bopfingen - Aalen, Donauwörth - Aalen Hbf., Augsburg Hbf. - Dinkelscherben, Kempten Hbf. - Ulm Hbf. Die Illertalbahn fährt aktuell nicht, die Züge des Regionalverkehrs werden vorerst an geeigneten Bahnhöfen zurückgehalten (Stand: 17.49 Uhr).

Auch die Einsatzzentrale der Polizei in Kempten bestätigte umgestürzte Bäume und Unwetterschäden für das Allgäu.