Chaos in Regensburg: Tausende wollen Dom-Lichtshow sehen

Chaos in und um Regensburg: Tausende wollten dort heute zum letzten Mal die Lichtshow am Dom sehen, die dort eine Woche lang zu sehen war. Die Polizei musste den Zugang zum Domplatz immer wieder sperren, die bereits versammelte Menschenmenge beruhigen und anweisen.

Straßen und Gassen in der Innenstadt waren komplett verstopft. Weil zudem viele Menschen auch von außerhalb anreisten, kam der Verkehr rund um Regensburg fast zum Erliegen, alle Parkhäuser waren voll. Vielerorts wurde Unmut über die Organisation der Stadt laut.

Letzter Tag der Lichtshow führte zu Chaos in der Stadt

Die Fertigstellung der Domtürme vor 150 Jahren feierte die Stadt Regensburg mit einer aufwendigen Illumination des Bauwerks. In einer fünfzehnminütigen Lichtshow führte das Künstlerkollektiv "Spectaculaires" aus Frankreich durch die Baugeschichte des Regensburger Doms. Dabei erstrahlte die Westfassade des Doms mal in bunten Farben, mal in malerischen Sternbildern.

Wegen des großen Interesses war das Spektakel bereits um einen Tag verlängert worden - am heutigen Samstag wollten viele die letzte Gelegenheit nutzen, die Lichtinstallation zu sehen.