Chaos am Altmain: Volkachs Bürgermeister sieht erste Erfolge

Volkachs Bürgermeister Heiko Bäuerlein steht vor einem Problem: Einerseits will er den Menschen, die am Main Erholung suchen, die Freude am Baden lassen. Andererseits sollen Freizeitaktivitäten die Einheimischen nicht stören. "Wir müssen hier die Interessen zusammenbringen. Das geht nur gemeinsam", sagt Bäuerlein. Er zeigt Verständnis.

Am Wochenende hatten Anwohner in Astheim wegen der wachsenden Besucherströme am Altmain demonstriert. In den vergangenen Jahren strömen mehr und mehr Menschen dorthin, um etwa auf Schlauchbooten oder Luftmatratzen auf dem Wasser zu treiben.

Stadt Volkach trifft Maßnahmen am Main

Das ist auch der Stadt nicht verborgen geblieben. Sie hat nun am Main Vorkehrungen getroffen, damit nicht mehr jedes Wochenende die Parkmöglichkeiten in den Garagen von Auswärtigen zugeparkt werden. Eine Parkraumüberwachung wurde eingeführt. Am Anleger für Flusskreuzfahrtschiffe im Stadtteil Astheim gibt es nun eine vorübergehende Parkfläche. "Die vorläufige Bilanz sieht so aus, dass dieser Interimsparkplatz gut angenommen wurde und die Parksituation in Astheim etwas besser war", sagt Bäuerlein.

Ausflügler hinterlassen Müll in der Natur

An der Mainschleife sind zudem mehr Mülleimer angebracht und mehr Toiletten aufgestellt worden. Die Wasserschutzpolizei patrouilliert häufiger. Der Müll sei jedoch weiterhin ein Problem. Kaputte Schwimmreifen bleiben einfach liegen, sagt Bäuerlein. Leere oder zerbrochene Flaschen ebenfalls. "Da muss man einfach an die Leute appellieren: Dann muss ich die Sachen, die ich mitbringe, auch wieder mit heimnehmen."

Volkach will weiter um Touristen werben

Bäuerlein geht davon aus, dass etwa 70 Prozent der Main-Ausflügler aus der Region kommen. Einen Anlass dafür, künftig weniger Tourismus-Werbung für die Mainschleife zu machen, sieht er deshalb nicht. "Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht so einen Zungenschlag reinkriegen, dass Gäste unerwünscht sind." Der Tourismus ist eine der wichtigsten Einnahmequellen für den Ort.