Chancengleichheit: Wenn die Jobberaterin zum Spielplatz kommt

Zwei Beauftragte für Chancengleichheit sind in diesen Tagen auf Spielplätzen in Nürnberg unterwegs. Zwischen Schaukeln und Rutschen bieten sie Beratungen rund um das Thema Wiedereinstieg in den Beruf an. Vor allem Frauen nach einer Familienpause hätten es beim Wiedereinstieg ins Berufsleben schwer, so die Arbeitsagentur. Deshalb habe man sich dazu entschlossen, neue Wege in der Beratungsarbeit zu gehen.

Jobberaterinnen beantworten Fragen

Die beiden Vertreterinnen der Arbeitsagentur und des Jobcenters gehen bei der Spielplatzaktion direkt auf Mütter, aber auch Väter, zu, um die wichtigsten Fragen und Bedenken zu klären: Kinderbetreuungsangebote, Auffrischen der beruflichen Kenntnisse sowie finanzielle Förderungen für Familien oder Alleinerziehende. Außerdem unterstützen sie beim Bewerbungsprozess um eine neue Arbeitsstelle.

Weitere Aktionen auf Spielplätzen in Nürnberg geplant

Die Spielplatzaktion fand heute Vormittag auf dem Spielplatz im Kontumazgarten in Nürnberg statt. Morgen werden die Jobberaterinnen den Wasserspielplatz in der Norikusbucht besuchen. Dabei können auch direkte Beratungsgespräche ausgemacht werden.

In der kommenden Woche ist dann am Dienstag (22.06.) der Spielplatz Hummelsteiner Park in der Nürnberger Südstadt an der Reihe und am Mittwoch (23.06.) der Spielplatz im Stadtpark in der Nordstadt. Am 28. Juni findet die Aktion mit den Beauftragten für Chancengleichheit am Spielplatz Hasenbuck statt.