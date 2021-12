Chance auf den Titel "Kita des Jahres" für KiFaZ in Gunzenhausen

In der Igel-Gruppe des Kinder- und Familienzentrums Wilhelm Löhe (KiFaZ) werden noch einmal Plätzchen gebacken. Die Kinder stehen um einen Tisch in ihrem hellen Gruppenraum und löffeln Mehl und Zucker in eine Schüssel. Eier aufschlagen, Butter schneiden – die Kinder machen das fast ganz alleine. Eine Erzieherin hilft mit dem Rührgerät. Antons Gesicht ist voll Mehl, Adrians Teig klebt am Tisch fest und Helenas Plätzchen mag nicht aus der Form – aber am Ende liegen doch alle Plätzchen auf den Blechen.

Inklusion soll im KiFaZ gelebt werden

Jedes Kind hilft mit, so wie es kann. Im KiFaZ soll sich jedes Kind ganz individuell entwickeln und entfalten können. 21 Kinder mit sogenanntem Eingliederungshilfebedarf sind hier in den sechs Kindergarten- und drei Krippengruppen integriert. "Inklusion zu leben heißt für uns: Jedes Kind und jede Familie willkommen zu heißen und so anzunehmen und auf ihrem Weg individuell zu begleiten, dass es auch für jeden passt, dass jeder sich wohlfühlt und dass man sich auch entwickeln und entfalten kann", sagt Diana Leickert, Leiterin des Kinder- und Familienzentrums in Gunzenhausen.

Finalrunde ist schon eine Belohnung

Unter anderem deshalb hat es die Gunzenhäuser Kita ins Finale des Deutschen Kita-Preises geschafft. Das KiFaZ ist damit ein Finalist von insgesamt zehn, die auf den Titel "Kita des Jahres" und damit auf ein Preisgeld in Höhe von 25.000 oder 10.000 Euro hoffen können. Schon in die letzte Runde gekommen zu sein, ist für die Verantwortlichen im KiFaZ eine Auszeichnung – und eine Art Belohnung für ihre Arbeit. Vor allem Zeiten von Corona. Denn die vergangenen Monate waren für Erzieherinnen, Eltern und Kinder anstrengend. Gerade auch für die Kleinsten in der Krippe des KiFaZ. Von der Eingewöhnung bis zum Elterngespräch – alles musste umorganisiert werden.

"Es ist natürlich auch ein Motivationsschub für uns und gibt uns tatsächlich Motivation und Kraft weiterzumachen und nicht aufzugeben." Diana Leickert, Leiterin Kinder- und Familienzentrum Wilhelm Löhe