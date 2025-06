Champions-League-Finale: Zehntausende Fans feiern in München

In der Nacht zum Sonntag haben tausende Fußballfans in München gefeiert. Die Polizei hatte mit der Sicherung des Champions-League-Finales alle Hände voll zu tun. Rund 2.000 Polizeikräfte betreuten die Fanzone im Olympiapark, die Münchner Innenstadt mit den Fan-Meeting-Points an Odeonsplatz und Königsplatz sowie die U-Bahnfahrten zu Arena. Die Inter-Fans hatten sich am Odeonsplatz versammelt, die PSG-Anhänger am Königsplatz. Es kam zu einzelnen Festnahmen, Verletzungen sowie einem Platzsturm im Stadion.

Paris tanzt im Finale von München zum Titel

Inter Mailand und Paris Saint-Germain hatten eine spektakuläre Saison in der Champions League verzeichnet. Mit einer dominanten Leistung setzten sich die Franzosen im Endspiel in der Münchner Allianz Arena gegen Inter Mailand durch. Zehntausende waren aus Italien nach München gekommen, um das Spiel im Stadion, in Biergärten oder den Fanzonen zu schauen. Nach dem Spiel war die Enttäuschung der Inter-Fans, die klar in der Überzahl waren, groß.

Kleinere Auseinandersetzungen von Fans vor dem Spiel

Bereits vor Anpfiff kam es am U-Bahnhof Universität bei der Fahrt zum Spiel zu Auseinandersetzungen zwischen Fans aus Paris und Mailand. Aus deren Reihen soll ein Reizstoff versprüht worden sein, zwei Fans und zwei Polizeikräfte wurden verletzt.

Auch im Bereich des U-Bahnhofs Fröttmaning gerieten Fans beider Lager kurzzeitig aneinander. Hier wurde laut Polizei niemand verletzt. Durch die Vorfälle verzögerte sich der U-Bahnverkehr zum Stadion. Am Odeonsplatz wurden die Zugänge zur U-Bahn zeitweise aus Sicherheitsgründen wegen des großen Andrangs gesperrt. Die Polizei meldet 15 Festnahmen, unter anderem wegen Taschendiebstahls oder Hausfriedensbruchs.

20.000 Besucher bei Public Viewing im Olympiapark

Rund um das Champions-League-Finale fanden verschiedene Veranstaltungen wie Fußballturniere und Konzerte statt. So zum Beispiel das Champions Festival im Olympiapark, wo 20.000 Besucher zum Public Viewing zusammenkamen. Knapp drei Stunden vor Anpfiff schlossen die Veranstalter die Fanzone im Olympiapark wegen Überfüllung. Dennoch versuchten einige Fans, danach noch hineinzugelangen. 64 Personen erhielten Anzeigen wegen Körperverletzung oder Zündens von Pyrotechnik.

Polizei: Verhalten der Fans überwiegend fair

Den Anstoß um 21 Uhr in der Allianz-Arena in Fröttmaning verfolgten knapp 65.000 Zuschauer. Die Tickets im freien Verkauf kosteten zwischen 180 und 950 Euro. Nach Ende des Spiels begrenzte eine Kette von Polizeikräften in der Arena einen Platzsturm von Pariser Fans.

In den für das Finale abgegrenzten Bereichen im Olympiapark, auf dem Königsplatz und dem Odeonsplatz kamen insgesamt knapp 55.000 Menschen zusammen. Der überwiegende Teil der Fans habe sich friedlich und fair verhalten.

Zuletzt hatte die Stadt München das wohl größte Event im europäischen Vereinsfußball im Jahr 2012 ausgerichtet. Dieses "Finale dahoam" ist Bayern-Fans bis heute in dunkler Erinnerung: Damals verlor der FC Bayern auf dramatische Weise nach Elfmeterschießen gegen den Final-Gegner Chelsea London.