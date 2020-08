München feiert das Triple mit dem FC Bayern

Viel los rund um die Leopoldstraße

Nicht nur die Straßen in Lissabon waren voll - auch in München trieb es die Fans auf die Straßen. Ausgelassen feierten die Münchner rund um die Münchner Freiheit den Champions-League Sieg, hunderte Autos fuhren hupend über die Leopold Straße. Obwohl das Finale erstmals in dieser Champions-League-Saison auch live im Free-TV gezeigt wurde, waren die Kneipen während des Spiels rund um die Leopold Straße auch in den Außenbereichen gut bevölkert und viele Münchner schauten das Spiel gemeinsam.