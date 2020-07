vor etwa einer Stunde

Champions-League-Auslosung: Brose Bamberg trifft auf große Namen

Als einziger deutscher Klub tritt Brose Bamberg in der anstehenden Basketball-Champions-League an. Wie die Auslosung ergeben hat, bekommt es das Team von Trainer Johan Roijakkers in der Gruppenphase mit einigen namhaften Gegnern zu tun.