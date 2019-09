Championat der Deutschen Schäferhunde in Nürnberg

Die diesjährige Bundessiegerzuchtschau 2019 ist laut Organisator, dem Verein für Deutsche Schäferhunde, eine der größten Schauen ihrer Art. Mit dabei sind Züchter und Hundebesitzer mit Schäferhunden in den unterschiedlichsten Alters- und Fellklassen.

Zahlreiche Titel zu vergeben

Neben dem Aussehen und Körperbau wird auch die Ausstrahlung und Vitalität der Tiere bewertet. Bis Sonntag (08.09.19) werden die Champions in zahlreichen Wettbewerben gekürt. So geht es auch um den Titel bei den Rettungs- und Hütehunden.

"Medalplaza" auf dem Zeppelinfeld

Neu ist in diesem Jahr, dass die Zuschauer die Gelegenheit bekommen, die vierbeinigen Champions auf der neugeschaffenen "Medalplaza" am Rande des Zeppelinfeldes bei den Siegerehrungen nah zu erleben. Die Zuchtschau der Champions findet zum 8. Mal in Nürnberg statt. Neben den Wettbewerben gibt es auch ein umfangreiches Rahmenprogramm.