Chamer Schüler gewinnen Landeswettbewerb mit Video über Dorf

Weitere Preise für die Oberpfalz und Niederbayern

Insgesamt 25 Preise wurden vergeben, sechs davon in die Oberpfalz, drei nach Niederbayern. Die Hans-Scholl-Realschule in Weiden wurde für ein Padlet für englischsprachige Touristen in Weiden ausgezeichnet.

Die Mädchen-Realschule St. Josef in Schwandorf machten eine interaktive Zeitreise zum früheren Braunkohleabbau in Steinberg.

Förderzentrum und Mittelschule Mitterteich erstellten gemeinsam einen inklusiven und interaktiven Kalender zum heimischen Zoigl-Bier.

Die Grundschule am Sallerner Berg in Regensburg ging der Frage nach, warum eigentlich die Häuser in der Konrad-Siedlung so klein sind, aber riesengroße Gärten haben.

Das Benedikt-Stattler-Gymnasium in Bad Kötzting bekam einen Sonder-Preis für eine Arbeit zu einem Denkmal über die Grenzöffnung 1989/90.

In Niederbayern gingen zwei Preise an zwei Gymnasien in Straubing. Einen gab es für ein Projekt zur Reichspogromnacht in Straubing und deren Folgen für die Täter und einen weiteren für eine Arbeit über den historischen Friedhof Sankt Peter.

Die Grundschule in Julbach setzte sich mit der Geschichte ihrer Schule auseinander.

Wettbewerb soll historisch-politisches Bewusstsein stärken

Mehr als 1.000 Schülerinnen und Schüler hatten am diesjährigen Wettbewerb des bayerischen Kultusministeriums teilgenommen und insgesamt 116 Arbeiten eingereicht. Den Wettbewerb, der das historisch-politische Bewusstsein junger Menschen in Bayern fördern soll, gibt es schon seit 1988. Heuer stand er unter dem Motto "Hier bin ich daheim! Was macht meine Region besonders?" Der gesamte Wettbewerb zeigt, so das Ministerium, "dass Heimatgeschichte junge Menschen nach wie vor interessiert."