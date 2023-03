Chamer Landrat Löffler plädiert für maßvollen Tarifabschluss

Der Landrat des Landkreises Cham, Franz Löffler, der auch Oberpfälzer Bezirkstagspräsident und im Vorstand der Bayerischen Krankenhausgesellschaft ist, mahnt angesichts der Lohnforderungen im öffentlichen Dienst zu einem maßvollen Tarifabschluss.

Forderungen nach mehr Lohn nachvollziehbar

Auch angesichts der Kostensteigerungen aufgrund der Inflation sei es nachvollziehbar, dass die Gewerkschaften höhere Forderungen als in den letzten Jahren stellten und das Personal entsprechend entlohnt werden wolle. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Krankenhauswesen seien mit die wichtigsten Arbeitnehmer. Daher könne er "vernünftige Forderungen" nachvollziehen.

Vielfältige Belastungen für Krankenhäuser

Auf die Krankenhausträger kämen im Moment allerdings gerade sehr viele Dinge zu, mit denen sie sich auseinandersetzen müssten, wie beispielsweise die Energiepreisentwicklung oder die bevorstehende Finanzierungsreform der Krankenhäuser, bei der man bestimmte Spezialisierungen voranbringen möchte.

Löffler: Im Tarifstreik muss "vernünftiges Maß ermittelt werden"

Außerdem hätten viele medizinische Einrichtungen, die kommunal getragen werden, ohnehin mit Defiziten zu kämpfen. Die Tarifforderungen seien ein wichtiges Thema und werden bedacht, allerdings müsse "auf dem Verhandlungswege ein vernünftiges Maß ermittelt werden", so Löffler zum BR.

Keine Schließungen wegen Tarifforderungen

Löffler geht zwar nicht davon aus, dass wegen Tarifforderungen Krankenhäuser schließen müssten. Insgesamt sei die Lage aber angespannt, da in Zukunft mehr Dinge zu berücksichtigen seien, beispielsweise die Gestaltung der künftigen Krankenhausstruktur, eine bessere Vernetzung ambulanter und stationärer Bereiche und die Sicherstellung der wohnortnahen gesundheitlichen Versorgung.

Krankenhäuser brauchen mehr Unterstützung vom Bund

Außerdem forderte Löffler für viele Krankenhäuser mit kommunalen Trägern dringend mehr Unterstützung vom Bund. "Es kann nicht sein, dass die Kommunen auf Dauer die Krankenhausmitfinanzierung mittragen. Auf Dauer wird das nicht möglich sein", so Löffler.

Notbetrieb muss immer aufrechterhalten werden

Der CSU-Politiker fordert außerdem, dass in bestreikten Kliniken immer ein Notbetrieb aufrecht erhalten wird. Die Versorgung der Menschen auf den Intensivstationen und in den Notaufnahmen müsse in jedem Fall gewährleistet werden. In den vergangenen Wochen sei es in den Medizinischen Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz (MedBo) zu Situationen gekommen, "in denen es ganz eng geworden ist." Mit den Verantwortlichen habe man sich deshalb auch "härter ausgetauscht."

2800 Streikende am Dienstag in Regensburg

Unter den 2800 Streikenden gestern (21.03.) in Regensburg beteiligten sich wieder - wie zuletzt auch schon- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Medbo in Regensburg und der Kliniken Nordoberpfalz. Dort wurden Notfallvereinbarungen getroffen. Am Mittwoch war dann das Klinikum Passau von einem Warnstreik betroffen.