Chamer Landrat Löffler bleibt Bezirkstagspräsident der Oberpfalz

Der Chamer Landrat Franz Löffler (CSU) steht auch in den kommenden Jahren an der Spitze des Bezirkstags der Oberpfalz. Bei der konstituierenden Sitzung in Regensburg erhielt 18 von 18 Stimmen, wie eine Sprecherin des Bezirks dem Bayerischen Rundfunk bestätigte.

Auch Stellvertreter stehen fest

Erster Stellvertreter ist in der neuen Wahlperiode der Oberbürgermeister von Neumarkt in der Oberpfalz, Thomas Thumann (Freie Wähler/UPW), zweiter Stellvertreter der Weidener Bürgermeister Lothar Höher (CSU).

Änderungen bei den Referenten

Dem neuen Bezirkstag der Oberpfalz gehören sieben Bezirksräte von der CSU, drei der Freien Wähler, je zwei von SPD, Grünen und AfD und je einer von FDP und Linkspartei an. Neuer Kulturreferent ist der Kümmersbrucker SPD-Bezirksrat Richard Gaßner. Sein Vorgänger Thomas Gabler (CSU) aus Hemau hatte bei der Wahl sein Direktmandat an die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger (Freie Wähler) verloren. Einen Kur- und Gesundheitsreferenten gibt es nicht mehr, dafür wurden die Posten des Behinderten- und Fischereibeauftragten aufgewertet. Der Regensburger Hans Renter (CSU) fungiert künftig als Inklusionsreferent, der Schwandorfer Landrat Thomas Ebeling (CSU) ist neuer Fischerei- und Umweltreferent.